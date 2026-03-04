Poljske Zakopane bodo 1. aprila znova gostile Red Bull Target Jumping (Red Bull skoki w Punkt), na katerem bodo skakalci, razporejeni v pet skupin, pod vodstvom nekdanjih skakalnih asov poskušali doseči tisoč metrov. Vodilni skakalec zime Domen Prevc bo tekmoval v skupini kapetana Andreasa Goldbergerja, Timi Zajc v skupini Thomasa Morgensterna, skupini Anžeta Laniška pa bo "poveljeval" Martin Schmitt.

Le nekaj dni po koncu sezone svetovnega pokala, ki jo bodo znova sklenili v Planici, bodo Zakopane priča še enemu skakalnemu spektaklu, t. i. Red Bull skoki w Punkt.

Pet ekip s po štirimi skakalci bo vodilo pet kapetanov, nekdanjih skakalnih legend. Adam Małysz, Martin Schmitt, Thomas Morgenstern in Andreas Goldberger so bili kapetani že na lanski krstni izvedbi, novinec v tej vlogi pa bo letos slavni Finec Janne Ahonen. Cilj ekipe je, da se – brez vetrne izravnave, sodniških ocen in točk ob spremenjenih zaletiščih – v osmih skokih čim bolj približa tisoč metrom.

Lani je slavila Schmittova ekipa, v kateri je bil tudi Anže Lanišek. Foto: Guliverimage

Danes so opravili "žreb", v katerem so kapetani izbirali tudi med tremi slovenskimi skakalci. Vodilni tekmovalec zime Domen Prevc bo nastopil v skupini pod taktirko Andreasa Goldbergerja, moči pa bo združil z domačinom Aleksandrom Zniszczolom, Francozom Valentinom Foubertom in Italijanom Alexom Insamom.

Timi Zajc se je znašel v skupini Thomasa Morgensterna, v kateri mu bodo družbo delali Japonec Rjoju Kobajaši, Poljak Pawel Wasek in Američan Tate Frantz.

Timi Zajc bo letos del ekipe Thomasa Morgensterna. Foto: Guliverimage

Skupino z Anžetom Laniškom bo vodil Martin Schmitt, v njej pa so ob Slovencu še Poljak Dawid Kubacki, Norvežan Marius Lindvik in Nemec Andreas Wellinger.

Finski novinec med kapetani Ahonen bo vodil skupino s Švicarjem Gregorjem Deschwandnom, Poljakom Maciejom Kotom, Norvežanom Kristofferjem Eriksnom Sundalom in Nemcem Karlom Geigerjem.

Domača legenda Adam Malysz pa bo računal na rojaka Kacperja Tomasiaka, Piotra Žylo, Bolgara Vladimirja Zografskega in Ukrajinca Jevgena Marusiaka.

Komplet składów na event"Red Bull Skoki w punkt" 👇



📸 Eurosport pic.twitter.com/wbzssLXrwv — Adrian Lozio (@AdrianLozio) March 4, 2026

Lani se je zmage veselila Schmittova ekipa z Laniškom, Domen do kar 150,5 metra

Na lanski ekshibicijski tekmi pod okriljem Red Bulla je zmagala Schmittova ekipa. Njegovi varovanci, med katerimi je bil tudi Anže Lanišek, so poskrbeli za točno tisoč metrov. Tudi ekipa Goldbergerja, v kateri je skakal Timi Zajc, je bila zelo natančna in je dosegla tisoč metrov, a ker je Schmitt na štirimetrski skakalnici skočil dlje od kapetana Goldbergerja, je zmagala Nemčeva zasedba.

Sodeloval je tudi Prevc, ki je bil del četrtouvrščene ekipe Malysza, in je v prvi seriji, ko taktiziranja še ni bilo, poletel 150,5 metra, kar je najdaljša daljava na skakalnici Wielka Krokiew oziroma na katerikoli skakalnici na Poljskem.

