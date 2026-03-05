Ren Nikaido bo očitno še en konec tedna ostal brez nastopa v svetovnem pokalu. Japonski skakalec, eden od prijetnejših presenečenj letošnje sezone, je še vedno v Dubaju, kjer je obtičal že prejšnji teden – najprej zaradi odpovedanih poletov, nato pa še zaradi močno omejenega letalskega prometa v regiji, ki je posledica vojnega stanja.

Od preteklega konca tedna se za Rena Nikaida ni spremenilo veliko. Po tem, ko ga zaradi logističnih težav ni bilo na poletih na Kulmu, je 24-letnik v sredo na družbenih omrežjih objavil, da je še vedno nastanjen v enem od dubajskih hotelov. Tja je prišel po zapletu na mednarodnem letališču v Dubaju, od koder nadaljevanje poti zaradi omejitev v regiji ni bilo več samoumevno.

Zdaj je vse bolj verjetno, da ga ne bomo videli niti ta konec tedna v Lahtiju (6.–8. marec), kjer sta na sporedu dve posamični tekmi.

Kako se je vse skupaj začelo

Težave so se po informacijah, ki krožijo v reprezentančnem okolju, začele že pred tednom dni, ko so Nikaidu odpovedali polet iz Tokia proti Evropi. Razlog naj bi bila tehnična okvara letala. Z njim bi moral potovati tudi reprezentančni kolega Tomofumi Naito, a Nikaidu poti ni uspelo preurediti tako, da bi v Evropo prišel skupaj z rojakom.

Ren Nikaido 🇯🇵 – na dwa dni przed Pucharem Świata w Lahti 🇫🇮 – nadal nie może wylecieć z Dubaju 🇦🇪. #skijumpingfamily @Skijumpingpl pic.twitter.com/dLekmpJXrO — Dominik Formela (@DominikFormela) March 4, 2026

Odločil se je za alternativno povezavo prek Združenih arabskih emiratov, a so se razmere v regiji zaradi napada ZDA in Izraela na Iran še dodatno zaostrile, zato se je njegova pot ustavila v Dubaju.

Leto se je začelo s poroko, medaljami na olimpijskih igrah, zdaj preživlja kalvarijo

Čeprav na Kulmu ni nastopil, je Japonec ohranil tretje mesto v skupnem seštevku – s 102 točkama prednosti pred Avstrijcem Danielom Tschofenigom. Do konca zime je še osem posamičnih tekem, Lahti pa prinaša dve priložnosti, ki jih Nikaido ne bi rad izpustil.

Leto se je zanj sicer začelo sanjsko. Sredi januarja se je poročil, na olimpijskih igrah pretekli mesec pa skočil do dveh posamičnih medalj: na srednji skakalnici do brona, na veliki pa je moral priznati premoč le našemu zlatemu Domnu Prevcu – čeprav je po prvi seriji v Predazzu še vodil. Povrhu vsega je bil 24-letni skakalec še bronast na tekmi mešanih ekip, zdaj pa se ubada z nevšečnostmi, čeprav bi rad nadaljeval dobro skakanje, ki ga kaže v tej zimi.