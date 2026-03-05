Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Četrtek,
5. 3. 2026,
9.05

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
Domen Prevc Domen Prevc Lahti težave Združeni arabski emirati Dubaj smučarski skoki Ren Nikaido

Četrtek, 5. 3. 2026, 9.05

32 minut

Olimpijski junak še vedno ujet v Dubaju: Nikaido bo verjetno izpustil tudi Lahti

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Domen Prevc Ren Nikaido Kacper Tomasiak | Foto Ren Nikaido (prvi z leve) po olimpijskem uspehu preživlja nočno moro.

Foto: Ren Nikaido (prvi z leve) po olimpijskem uspehu preživlja nočno moro.

Ren Nikaido bo očitno še en konec tedna ostal brez nastopa v svetovnem pokalu. Japonski skakalec, eden od prijetnejših presenečenj letošnje sezone, je še vedno v Dubaju, kjer je obtičal že prejšnji teden – najprej zaradi odpovedanih poletov, nato pa še zaradi močno omejenega letalskega prometa v regiji, ki je posledica vojnega stanja.

Od preteklega konca tedna se za Rena Nikaida ni spremenilo veliko. Po tem, ko ga zaradi logističnih težav ni bilo na poletih na Kulmu, je 24-letnik v sredo na družbenih omrežjih objavil, da je še vedno nastanjen v enem od dubajskih hotelov. Tja je prišel po zapletu na mednarodnem letališču v Dubaju, od koder nadaljevanje poti zaradi omejitev v regiji ni bilo več samoumevno.

Zdaj je vse bolj verjetno, da ga ne bomo videli niti ta konec tedna v Lahtiju (6.–8. marec), kjer sta na sporedu dve posamični tekmi.

Kako se je vse skupaj začelo

Težave so se po informacijah, ki krožijo v reprezentančnem okolju, začele že pred tednom dni, ko so Nikaidu odpovedali polet iz Tokia proti Evropi. Razlog naj bi bila tehnična okvara letala. Z njim bi moral potovati tudi reprezentančni kolega Tomofumi Naito, a Nikaidu poti ni uspelo preurediti tako, da bi v Evropo prišel skupaj z rojakom.

Odločil se je za alternativno povezavo prek Združenih arabskih emiratov, a so se razmere v regiji zaradi napada ZDA in Izraela na Iran še dodatno zaostrile, zato se je njegova pot ustavila v Dubaju.

Prihod potnikov iz Omana.
Novice Čustveno na brniškem letališču: po 48 urah potovanja so doma #foto #video

Leto se je začelo s poroko, medaljami na olimpijskih igrah, zdaj preživlja kalvarijo

Čeprav na Kulmu ni nastopil, je Japonec ohranil tretje mesto v skupnem seštevku – s 102 točkama prednosti pred Avstrijcem Danielom Tschofenigom. Do konca zime je še osem posamičnih tekem, Lahti pa prinaša dve priložnosti, ki jih Nikaido ne bi rad izpustil.

Leto se je zanj sicer začelo sanjsko. Sredi januarja se je poročil, na olimpijskih igrah pretekli mesec pa skočil do dveh posamičnih medalj: na srednji skakalnici do brona, na veliki pa je moral priznati premoč le našemu zlatemu Domnu Prevcu – čeprav je po prvi seriji v Predazzu še vodil. Povrhu vsega je bil 24-letni skakalec še bronast na tekmi mešanih ekip, zdaj pa se ubada z nevšečnostmi, čeprav bi rad nadaljeval dobro skakanje, ki ga kaže v tej zimi.

Nika Prevc globus
Sportal Nika Prevc lahko že danes potrdi tretji zaporedni kristalni globus
Domen Prevc Zakopane
Sportal Prevc pod taktirko Goldbergerja, Zajc bo združil moči s Kobajašijem
Domen Prevc
Sportal Domen Prevc lahko globus potrdi na prav posebni tekmi
Ema Klinec, Lahti
Sportal Ema Klinec se po zahtevnem obdobju vrača v svetovni pokal
Domen Prevc Domen Prevc Lahti težave Združeni arabski emirati Dubaj smučarski skoki Ren Nikaido
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.