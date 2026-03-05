"Pomembno je, od kod prihaja, vzgoja, način življenja, pa tudi to, da se piše Prevc" #video

Komaj 20-letna Nika Prevc je v Lahtiju z zmago potrdila tretji zaporedni veliki kristalni globus za skupno zmago svetovnega pokala. S 15. zmago je izenačila rekord po številu posamičnih zmag v enem tekmovalnem obdobju, že v petek lahko lestvico postavi še više, rekord v številu točk v eni sezoni pa popravlja že od Hinzenbacha. "Pomembno je, od kod prihaja, vzgoja, način življenja, pa tudi to, da se piše Prevc," je pred časom o receptu za uspeh svoje nekdanje varovanke dejal njen nekdanji trener Stane Baloh.

"S tem dnevom sem zelo zadovoljna. Sploh sem navdušena s skokom v drugi trening seriji. Sama tekma je bila tudi odlična. Cel dan pa sem zaključila s potrjeno zmago v skupnem seštevku," je po že 15. zmagi v tej sezoni svetovnega pokala v svojem slogu, skromno, za Smučarsko zvezo Slovenije dejala Nika Prevc.

Nika Prevc je s 15. zmago v sezoni potrdila tretji zaporedni veliki kristalni globus. Foto: Guliverimage

Z zmago v Lahtiju je tudi teoretično potrdila tretji zaporedni kristalni globus, kar je pred njo v skakalnem svetu uspelo le Adamu Malyszu in Maren Lundby. Šest posamičnih tekem pred koncem sezone ima neulovljivo prednost, nov kristal bo prejela konec meseca v domači Planici, kjer bodo nekatere skakalke premierno letele na Letalnici bratov Gorišek.

"Pridna, dosledna, skromna"

"Je skromno dekle, tako da težav s tem, da bi se ob uspehih prevzela, ni." Foto: www.alesfevzer.com "Pridna, dosledna, razume, za kaj gre, vse poskuša narediti, da bi bila še boljša. Je skromno dekle, tako da težav s tem, da bi se ob uspehih prevzela, ni. Po značaju je malo bolj zaprta in takšno jo je treba sprejeti. Vem, kako deluje, da je pred mikrofonom lahko malo zbegana, a menim, da se je kar nekaj že naučila in se še bo. Ona je svoja oseba, takšno jo je treba sprejeti," je pred časom, ko je bila njegova nekdanja varovanka na poti k drugemu globusu, Prevc opisal Stane Baloh, ki še danes deluje v Državnem panožnem nordijskem centru.

"Pomembno je, od kod prihaja, vzgoja, način življenja, da se hitro uči. Pa tudi to, da se piše Prevc, to je stvar, ki šteje, saj so bili in so še vedno uspešni skakalci," je Baloh še našteval njene vrline in izpostavil tudi to, da se Nika ob kakšnem slabšem skoku dobro zaveda napak in je odločena, da jih bo popravila. "Pridna, dosledna, razume, za kaj gre, vse poskuša narediti, da bi bila še boljša. Je skromno dekle, tako da težav s tem, da bi se ob uspehih prevzela, ne bo, ker se ne bo." Foto: Reuters

"Še ena stvar, ki me pri njej od nekdaj preseneča, pa je, da vedno zelo dobro analizira svoje skoke in vedno prizna svoje napake. Natančno ve, kaj je naredila narobe, kje ga je polomila, reče, da mora to popraviti, se obrne in to popravi. To je tista zadnja stvar, ki da piko na i. Nikoli se ne slepi, ne zavija stvari v vato, ampak pogleda težavi v oči in jo reši."

Rekordno število točk, že v petek lahko rekordno število zmag v eni sezoni

Prevc je danes slavila že 37. posamično zmago v svetovnem pokalu in je na drugem mestu večne lestvice po številu zmag. Pred njo je le še japonska šampionka Sara Takanaši s 63 zmagami.

20-letna Slovenka lahko že v petek postavi nov mejnik, trenutno si rekord po številu individualnih zmag v eni sezoni deli s Takanaši (15), že jutri pa bi lahko rekordni števec zmag prestavila na 16. Že v petek lahko poskrbi za nov rekord – rekordno, 16. zmago v eni sezoni svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Mlada skakalka je že na prejšnjem prizorišču poskrbela tudi za nov rekord v številu točk v eni sezoni. Lani je rekord postavila s 1.933 točkami, trenutno je pri 2.196 točkah.

"Tu se ne bo ustavila"

Sezona se bo za dekleta končala 28. marca v Planici, kjer bo Prevc v zrak dvignila nov kristal. V naslednji sezoni pa bo lovila že rekordni, četrti kristalni globus. Toliko jih je osvojila le Takanaši, a ji ni uspelo v štirih zaporednih sezonah.

"Glede na to, koliko je Nika stara, si upam reči, da bo še bolj dominirala, kot je Sara Takanaši. To me ne preseneča preveč, saj je, odkar je prišla zraven, kazala zelo dobre posamezne skoke. Prej morda še niso bili tako kontinuirani, kot so zdaj. Njena tehnika je res vrhunska, zelo odstopa od tekmovalk, v vseh fazah skoka je zelo dobra. Nima neke pomanjkljivosti. Pred njo je super kariera. Menim, da se tudi pri tem globusu (letošnjem, op. a.) še ne bo ustavila," je ob Nikini januarski zmagi na Ljubnem ob Savinji besede, v katere verjamejo mnogi, izrekla nekdanja skakalka Maja Vtič.