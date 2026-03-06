Petek, 6. 3. 2026, 15.10
8 minut
Angleški pokal FA, osmina finala
Liverpool se želi maščevati, Bijol za četrtfinale proti drugoligašu
Danes se bo na Otoku začela osmina finala pokala FA. Za uvod bodo Wolvesi gostili Liverpool. Ekipi sta se v okviru premier lige pomerili že med tednom, takrat pa je zadnje uvrščena ekipa angleškega prvenstva šokirala Liverpool z 2:1, tako da se bodo varovanci Arneja Slota zagotovo želeli maščevati za boleč poraz. Edini slovenski predstavnik v osmini finala, Jaka Bijol, bo z Leedsom v nedeljo gostil drugoligaša Norwich.
Vodilna ekipa premier lige, Arsenal, bo v soboto na delu pri tretjeligašu Mansfieldu. Obeta se tudi obračun Newcastla in Manchester Cityja, osmino finala pa bosta v ponedeljek sklenila West Ham in Brentford.
Angleški pokal FA, osmina finala:
Petek, 6. marec:
Sobota, 7. marec:
Nedelja, 8. marec:
Ponedeljek, 9. marec:
Zmagovalci pokala FA:
14 – Arsenal
12 – Manchester United
8 – Chelsea, Liverpool, Tottenham
7 – Aston Villa, Manchester City
6 – Blackburn, Newcastle
5 – Everton, Wanderers, WBA
4 – Bolton, Sheffield United, Wolverhamtpon
3 – Sheffield Wednesday, West Ham
2 – Bury, Nottingham Forest, Old Etonians, Portsmouth, Preston, Sunderland
1 – Barnsley, Blackburn Olympic, Blackpool, Bradford City, Burnley, Cardiff City, Charlton, Clapham Rovers, Coventry, Crystal Palace, Huddersfield, Ipswich, Leeds United, Leicester, Notts County, Old Carthusians, Oxford University, Royal Engineers, Southampton, Wigan, Wimbledon