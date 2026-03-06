Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

6. 3. 2026,
15.10

8 minut

Angleški pokal FA, osmina finala

Liverpool se želi maščevati, Bijol za četrtfinale proti drugoligašu

Liverpool | Liverpool si je med tednom v premier ligi privoščil hud spodrsljaj. | Foto Reuters

Liverpool si je med tednom v premier ligi privoščil hud spodrsljaj.

Foto: Reuters

Danes se bo na Otoku začela osmina finala pokala FA. Za uvod bodo Wolvesi gostili Liverpool. Ekipi sta se v okviru premier lige pomerili že med tednom, takrat pa je zadnje uvrščena ekipa angleškega prvenstva šokirala Liverpool z 2:1, tako da se bodo varovanci Arneja Slota zagotovo želeli maščevati za boleč poraz. Edini slovenski predstavnik v osmini finala, Jaka Bijol, bo z Leedsom v nedeljo gostil drugoligaša Norwich.

Vodilna ekipa premier lige, Arsenal, bo v soboto na delu pri tretjeligašu Mansfieldu. Obeta se tudi obračun Newcastla in Manchester Cityja, osmino finala pa bosta v ponedeljek sklenila West Ham in Brentford.

Angleški pokal FA, osmina finala:

Petek, 6. marec:

Sobota, 7. marec:

Nedelja, 8. marec:

Ponedeljek, 9. marec:

Zmagovalci pokala FA:

14 – Arsenal
12 – Manchester United
8 – Chelsea, Liverpool, Tottenham 
7 – Aston Villa, Manchester City
6 – Blackburn, Newcastle
5 – Everton, Wanderers, WBA
4 – Bolton, Sheffield United, Wolverhamtpon
3 – Sheffield Wednesday, West Ham
2 – Bury, Nottingham Forest, Old Etonians, Portsmouth, Preston, Sunderland
1 – Barnsley, Blackburn Olympic, Blackpool, Bradford City, Burnley, Cardiff City, Charlton, Clapham Rovers, Coventry, Crystal Palace, Huddersfield, Ipswich, Leeds United, Leicester, Notts County, Old Carthusians, Oxford University, Royal Engineers, Southampton, Wigan, Wimbledon

