Ognjeni pokalni krst za Slovenca na Otoku. Se bo pridružil Bijolu?

V najstarejšem nogometnem pokalnem tekmovanju, angleškem pokalu FA, je znanih že 15 udeležencev osmine finala. Zadnji bo znan danes, ko se bosta spoprijela Port Vale in Bristol City, kateremu se je pozimi pridružil Tomi Horvat. Če bo uspešen, bo imela Slovenija v osmini finala pokala FA dva predstavnika. Med 16 najboljših se je namreč z Leedsom uvrstil Jaka Bijol. Ples kroglic mu je za tekmeca v osmini finala namenil Norwich City. Če bo Horvatov Bristol izkoristil vlogo favorita, ga v boju za četrtfinale čaka domača tekma proti Sunderlandu.

Zadnji udeleženec osmine finala bo znan zvečer, ko se bosta pomerila Port Vale in Bristol City. Novopečeni klub Tomija Horvata je favorit. V drugi ligi zaseda deseto mesto, od šestega mesta, ki še zagotavlja dodatne kvalifikacije za Wembleyju za premier league, pa je oddaljen sedem točk. Odkar se je slovenski reprezentant iz Avstrije preselil na Otok, se je zasidral v začetno enajsterico. Z Bristolom je na petih tekmah osvojil sedem točk, nazadnje je doma izgubil z Watfordom (1:2), danes pa čaka prvi nastop v pokalu FA.

Port Vale je v slabi formi in je v tretji angleški ligi na zadnjem 24. mestu. Bristol City bo tako zvečer vstopil v dvoboj kot favorit. To potrjuje tudi statistika, saj je dobil kar osem od zadnjih devetih medsebojnih tekem po letu 2005.

Bijol se je moral namučiti za napredovanje

Jaka Bijol je izločil Birmingham po izvajanju 11-metrovk. Foto: Reuters V najstarejšem nogometnem pokalnem tekmovanju na svetu gre še naprej imenitno Jaki Bijolu. Korošec je z Leeds Unitedom napredoval v osmino finala, za napredovanje pa se je moral pošteno potruditi. Čeprav je bil Leeds favorit na gostovanju pri drugoligašu Birmingham City, je prišel do zmage šele po razburljivem zaključku in izvajanju strelov z bele točke.

Slovenski branilec je začel v prvi enajsterici in si prislužil zelo visoke ocene za nastop. Leedsu se je nasmihala zmaga v rednem delu, Lukas Nmecha je popeljal goste v vodstvo na začetku drugega polčasa, a so gostitelji v zadnji minuti le izenačili na 1:1 in izsilili podaljšek. Ker je ostal rezultat po 120 minutah nespremenjen (1:1), so sledili streli z bele točke. Leeds je pokazal več zbranosti in zmagal s 4:2, med osmoljenci pa je bil pri domačih tudi Patrick Roberts. V zaključku srečanja je izenačil na 1:1, ko pa so se izvajali streli z bele točke, ni bil uspešen. Pri Birminghamu je zapravil strel z bele točke tudi Thomas Doyle, pri Leedsu pa so bili natančni vsi štirje izvajalci.

Veselje nogometašev Leedsa po zmagovitem zadetku z bele točke Seana Longstaffa. Foto: Reuters

Leeds v pokalu FA sicer beleži precej nenavadno statistiko. Zmagovalcem iz leta 1972 je žreb kar 37-krat dodelil vlogo gosta, le 10-krat pa vlogo gostitelja. V zadnjih 19 primerih se je Leeds na gostovanje odpravil kar 16-krat. Bijol bo novega tekmeca izvedel na ponedeljkovem žrebu.

Vodilni premierligaš Arsenal je vse štiri zadetke za gladko zmago nad Wiganom dosegel že v prvem polčasu. Foto: Reuters

City izločil četrtoligaša "zgolj" z 2:0

Manchester City je težje od pričakovanega upravičili vlogo favorita proti četrtoligašu, za presenečenje kroga je poskrbel Mansfield United. Tretjeligaš je v gosteh na stadionu Turf Moor izločil prvokategornika Burnley (2:1) in se prvič po letu 1975 uvrstil v 5. krog pokala FA.

Erling Haaland zaradi lažjih zdravstvenih težav ni kandidiral za pokalno srečanje. Foto: Reuters

Alfie Dorrington je v 6. minuti dosegel avtogol za Salford United. Mreža gostov se je na Etihadu zatresla le še enkrat, 75 minut pozneje. Takrat je svoj strelski prvenec za City dosegel Marc Guehi. Foto: Reuters

Newcastle je na Villa Parku po prvem polčasu zaostajal z 0:1, nato pa smelo izkoristil prednost igralca več in po preobratu s 3:1 izločil Aston Villo.

Končni rezultat na Villa Parku, 3:1 v korist Newcastla, je postavil nemški napadalec Nick Woltemade. Foto: Reuters

Liverpool je na Anfieldu izločil Brighton & Hove Albion s 3:0, junak srečanja pa je postal Mohamed Salah. Prispeval je zadetek in podajo, mrežo galebov pa zastresel z bele točke, na katero je pokazal sodnik po prekršku nad njim.

Foto: Reuters

Na klopi Hull Cityja sedi nekdanji strateg Maribora Sergej Jakirović, ki pa se je s svojim klubom že poslovil od tekmovanja. Foto: Guliverimage

Chelsea je s 4:0 izločil Hull City, pod hat trick se je podpisal Pedro Neto. Trener Londončanov Liam Rosenior se je vrnil v zelo poznano okolje, saj je dres tigrov nosil med letoma 2010 in 2015, kasneje pa je Hull vodil še kot trener (2022-2024). V sezoni 2013-14 se je Rosenior z nekdanjim klubom Roberta Korena uvrstil celo v finala pokala FA, kjer ga je ugnal Arsenal.

Na delu so bili tudi avtorji največje senzacije v letošnji izvedbi tekmovanja. Macclesfield je šestoligaš, ki je v tretjem krogu z 2:1 šokiral branilca naslova Crystal Palace in si priigral še en spektakel pred domačimi navijači. Na stadion Moss Rose je tokrat prišel Brentford in se tudi sam pošteno namučil; šele v 70. minuti je padel edini zadetek na tekmi, za napredovanje premierligaša je bil potreben avtogol.

Pari osmine finala pokala FA: Leeds United – Norwich City

Port Vale/Bristol City - Sunderland

West Ham – Brentford

Mansfield – Arsenal

Wrexham – Chelsea

Fulham – Southampton

Newcastle – Manchester City

Wolverhampton – Liverpool Dvoboji bodo odigrani 7. in 8. marca.

Angleški pokal FA, četrti krog:

Petek, 13. februar:

Sobota, 14. februar:

Nedelja, 15. februar:

Ponedeljek, 16. februar:

Torek, 3. marec: