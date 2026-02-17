Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Torek, 17. 2. 2026

1 ura, 29 minut

Žreb osmine finala pokala FA

Trener Jake Bijola se je lahko le nasmehnil, Leeds tega ni doživel že 23 let

Jaka Bijol | Jaka Bijol je z Leedsom v 4. krogu pokala FA po izvajanju 11-metrovk izločil Birmingham City. | Foto Guliverimage

Jaka Bijol je z Leedsom v 4. krogu pokala FA po izvajanju 11-metrovk izločil Birmingham City.

Foto: Guliverimage

V najstarejšem nogometnem pokalnem tekmovanju, angleškem pokalu FA, je znanih že 15 udeležencev osmine finala. Zadnji bo znan 3. marca, ko se bosta spoprijela Port Vale in Bristol City, kateremu se je pozimi pridružil Tomi Horvat. Če bo uspešen, bo imela Slovenija v osmini finala pokala FA dva predstavnika. Med 16 najboljših se je namreč z Leedsom uvrstil Jaka Bijol. Ples kroglic mu je za tekmeca v osmini finala namenil Norwich City, tako da trenerju Korošca Danielu Farkeju obeta zelo čustvena tekma. Med ostalimi pari po kakovosti klubov najbolj izstopa spopad Newcastle – Manchester City.

Arsenal
Sportal Arsenal zadel poker že v prvem polčasu, Bijol napredoval po drami, Horvat šele 3. marca

Ko je ples kroglic na Otoku povezal Leeds United in Norwich City, se je lahko 49-letni trener Leedsa Daniel Farke le nasmehnil. Oživeli so spomini na sijajna leta, ko je nemški strateg vodil Norwich in ga dvakrat popeljal v elitno Premier League. Trener Norwicha je bil med letoma 2017 in 2021, nato nadaljeval trenersko kariero v Rusiji (Krasnodar) in Nemčiji (Borussia Mönchengladbach), leta 2023 pa je sklenil pogodbo z Leedsom in ga lani popeljal med elito. V tej sezoni je obrambno vrsto okrepil z Jako Bijolom, v angleškem prvenstvu pa mu grozi krčevit boj za obstanek, saj nima velike prednosti pred klubi, ki se nahajajo na najbolj kritičnih mestih lestvice.

Nemec Daniel Farke lahko popelje Leeds v četrtfinale pokala FA kot prvi trener po letu 2003. | Foto: Guliverimage Nemec Daniel Farke lahko popelje Leeds v četrtfinale pokala FA kot prvi trener po letu 2003. Foto: Guliverimage

V pokalu FA mu gre zelo dobro. Za razliko od številnih angleških velikanov, med njimi je tudi Manchester United z Benjaminom Šeškom, se je uvrstil v 5. krog. Prebil se je v osmino finala, ponedeljkov žreb pa mu je za tekmeca v osmini finala namenil trenutno 17. drugoligaša Norwich. Ker se bo tekma igrala na Elland Roadu, bo Leeds v prednosti.

Če mu bo uspelo, bo prvič po 23 letih zaigral v četrtfinalu pokala FA. Nazadnje mu je to uspelo leta 2003, v polfinalu pa je nazadnje zaigral daljnega leta 1987. Leeds je zadnjič izgubil proti Norwichu februarja 2019, ravno takrat, ko je kanarčke vodil Farke. Zanimivo je, da Farke kot trener ni nikoli izgubil proti Norwichu. Proti nekdanjemu delodajalcu se je pomeril že šestkrat.

Tomi Horvat se bo za preboj med 16 najboljših v pokalu FA potegoval 3. marca. | Foto: Mediaspeed Tomi Horvat se bo za preboj med 16 najboljših v pokalu FA potegoval 3. marca. Foto: Mediaspeed

Zadnji udeleženec osmine finala bo znan 3. marca, ko se bosta pomerila Port Vale in Bristol City. Novopečeni klub Tomija Horvata je favorit. V drugi ligi zaseda deveto mesto in je le dve točki oddaljen od šestega mesta, ki še zagotavlja dodatne kvalifikacije za Wembleyju za premier league, Port Vale pa je v slabi formi in je v tretji ligi na zadnjem 24. mestu.

Pari osmine finala pokala FA:

Leeds United – Norwich City
Port Vale/Bristol City - Sunderland
West Ham – Brentford
Mansfield – Arsenal
Wrexham – Chelsea
Fulham – Southampton
Newcastle – Manchester City
Wolverhampton – Liverpool

Dvoboji bodo odigrani 7. in 8. marca.

Tomi Horvat Bristol City Norwich City Leeds United pokal FA Jaka Bijol
