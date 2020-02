… leta 2007 je Tržičan Andrej Jerman na smuku za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu v Nemčiji pokoril vso svetovno konkurenco in dosegel sploh prvo smukaško zmago za Slovenijo.

Drugouvrščenega Avstrijca Hansa Gruggerja je Jerman premagal za 22 stotink, tretji pa je bil Kanadčan Erik Guay.

Jerman se je na tekmah svetovnega pokala skupno štirikrat povzpel na oder za zmagovalce, vedno v smuku, v tej kraljevski disciplini pa je zmagal še enkrat, leta 2009 v Bormiu.

Nastopil je na treh olimpijskih igrah, na katerih ni zablestel, upokojil pa se je v začetku leta 2013, po tem, ko je na treningu smuka v Kitzbühlu padel in utrpel hujši pretres možganov.

Zgodilo se je še

Leta 1906 je kanadski boksar Tommy Burns po 20. rundah premagal Američana Marvina Harta in osvojil naslov svetovnega prvaka težke kategorije. Burns, še vedno edini v Kanadi rojeni svetovni prvak težke kategorije, je bil visok vsega 170 centimetrov in težak le 79 kilogramov, vseeno pa je nato kar enajstkrat ubranil naslov prvaka.

Leta 1938 je legendarni ameriški boksar Joe Louis z nokavtom v tretji rundi premagal rojaka Nathana Manna in še drugič ubranil naslov svetovnega prvaka težke kategorije.

Leta 1968 je ameriški košarkar Wilt Chamberlain, takrat član Philadelphie 76ers, postal prvi košarkar v Ligi NBA, ki je v karieri presegel mejo 25 tisoč doseženih točk.

Leta 1985 je v hokejski ligi NHL za Montreal Canadiens debitiral legendarni kanadski vratar Patrick Roy. Igral je še za moštvo Colorado Avalanche in v karieri štirikrat dvignil Stanleyjev pokal. Roy je uvrščen tudi na seznam stotih najboljših NHL-ovcev vseh časov.

Leta 1996 je italijanski smučar Alberto Tomba zmagal na veleslalomu v Sierra Nevadi in prvič postal svetovni prvak. Drugi je bil Švicar Urs Kälin, tretji pa njegov rojak Michael Von Grünigen. Jure Košir je osvojil osmo mesto.

Leta 1980 je Američan Eric Hayden na olimpijskih igrah v Lake Placidu osvojil peto zlato medaljo in postal prvi hitrostni drsalec, ki je na enih olimpijskih igrah dobil vseh pet disciplin (500 m, 1.000 m, 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m).

Leta 1994 je na prijateljski tekmi proti Turčiji v Istanbulu prvič za Češko nastopil Karel Poborsky in soigralcem pomagal do zmage s 4:1. Skupaj je legendarni vezist za izbrano vrsto zaigral kar 118-krat, kar je češki rekord. Zabil je osem golov. Ta tekma je bila tudi prva v zgodovini samostojne češke reprezentance.

Leta 1996 je v 80. letu starosti umrl Helmut Schön, nekdanji vzhodnonemški nogometaš in poznejši trener, od leta 1964 pa proslavljeni selektor reprezentance Zahodne Nemčije, ki je v vrsti uspehov pod njegovim vodstvom leta 1972 v Belgiji osvojila naslov evropskih in leta 1974 na domačih tleh v Münchnu tudi naslov svetovnih prvakov.

Leta 1999 je slovenska smučarka Špela Pretnar zmagala na nočnem slalomu za svetovni pokal v Areju na Švedskem, kar je bila njena druga zmaga v karieri. Drugo mesto je osvojila Norvežanka Trine Bakke, vodilna po prvi vožnji, tretja pa je bila Švedinja Anja Pärson.

Leta 2000 je v 86. letu starosti umrl sir Stanley Matthews, legendarni nekdanji angleški reprezentant, ki je v izbrani vrsti zaigral 77-krat in bil leta 1956 izbran za evropskega igralca leta. Igral je za Stoke City in Blackpool, v dresu katerih je odigral več kot 700 tekem in, zanimivo, niti enkrat ni bil izključen.

Leta 2000 je Slovenija pod vodstvom Srečka Katanca na prijateljski tekmi proti Omanu v Muscatu premagala domačo izbrano vrsto s 4:0. Med strelce so se vpisali Sašo Udovič, Miran Pavlin, Zlatko Zahovič in Milenko Ačimovič.

Leta 2000 je takrat 39-letni nemški nogometaš Lothar Matthäus zrušil rekord švedskega vratarja Thomasa Ravellija, potem ko je zaigral na tekmi proti Nizozemski, kar je bil njegov 144. nastop za reprezentanco.

Leta 2006 je v 86. letu starosti umrl nekdanji španski nogometaš Telmo Zarraonaindia Montoya, ki je igral za Athletic Bilbao v letih od 1940 do 1955 in v tem obdobju zabil več kot 250 golov. Šestkrat je bil najboljši strelec španske lige. Dvajset tekem je odigral tudi v reprezentanci in zabil prav toliko golov.

Leta 2008 je na tekmi angleškega nogometnega prvenstva med Arsenalom in Birminghanom že v drugi minuti Martin Taylor brutalno pokosil hrvaškega reprezentanta Eduarda. Da je poškodba zelo huda, so takoj pokazali odzivi Eduardovih soigralcev, ki so zmajevali z glavo in imeli poglede uprte v nebo. Vodstvo Televizije Sky, ki je neposredno prenašalo tekmo, se je odločilo, da zaradi grozljivosti prekrška posnetka sploh ne bo pokazalo. Tekma je bila prekinjena kar za osem minut. Eduarda so z igrišča odnesli na nosilih, zaradi poškodbe (zapleten zlom noge) pa ni mogel igrati skoraj eno leto.

Rodili so se:

1919 – pokojni severnoirski nogometaš Johnny Carey

1948 – nekdanji angleški nogometaš Trevor Cherry

1970 – nekdanji slovenski nogometaš Matjaž Štancar

1971 – nekdanji estonski nogometaš Risto Kallaste

1976 – nekdanji španski nogometaš Victor Sanchez

1977 – nekdanja estonska smučarska tekačica Kristina Šmigun

1980 – nekdanji hrvaški nogometaš Stjepan Caban

1981 – nekdanji slovenski nogometaš Admir Suljić

1981 – nekdanji angleški nogometaš Gareth Barry

1981 – nekdanji slovenski nogometaš Boštjan Kreft

1983 – nekdanji egiptovski nogometaš Ahmed Hossam-Mido

1992 – brazilski nogometaš Carlos Henrique José Francisco Venâncio Casemiro

1992 – grški nogometaš Kyriakos Papadopoulos

