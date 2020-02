... leta 2005 je nekdanji slovenski smučarski skakalec Rok Benkovič pripravil presenečenje na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu in senzacionalno postal svetovni prvak.

Takrat 18-letni Kamničan je vodil že po prvi seriji, v kateri je izkoristil dobre razmere, v finalu pa zbrano zadržal prednost in se veselil največjega uspeha kariere. Pred to zmago ni še nikoli skočil na zmagovalni oder, njegova najboljša uvrstitev do takrat je bila peto mesto.

Na zmagovalnem odru sta se mu pridružila Čeh Jakub Janda in Finec Janne Ahonen. Zadnja dva sta še danes aktivna, slovenski junak Oberstdorfa pa je kariero končal že pri rosnih 21 letih maja leta 2007.

Benkovič je Sloveniji takrat priskakal drugo zlato odličje na svetovnih prvenstvih, pred tem je leta 1991 svetovni prvak postal Franci Petek.

Dan zatem je v družbi Primoža Peterke, Jureta Bogataja in Jerneja Damjana osvojil še bronasto odličje.

Zgodilo se je še …

Leta 1910 so odprli štadion angleškega nogometnega kluba Manchester United Old Trafford.

Leta 1928 so se v St. Moritzu končale druge zimske olimpijske igre. Največ odličij so osvojili Norvežani, in sicer šest zlatih, štiri srebrne in pet bronastih.

Leta 1957 je v Lensu v Franciji v 76. letu starosti umrl zmagovalec prve kolesarske Dirke po Franciji Maurice Garin.

Leta 1984 so se v Sarajevu končale 14. zimske olimpijske igre, najuspešnejša država je bila Vzhodna Nemčija s po devetimi zlatimi in srebrnimi medaljami ter šestimi bronastimi odličji.

Leta 1998 je nekdanji avstrijski alpski smučar Hermann Maier na olimpijskih igrah v Naganu po hudem padcu, po katerem je zmagal v superveleslalomu, postal še olimpijski prvak v veleslalomu.

Leta 2000 je slovenska nogometna reprezentanca na prijateljski tekmi proti Združenim arabskim emiratom v Muscatu pod vodstvom Srečka Katanca remizirala z 1:1. Gol za Slovenijo je dosegel Sašo Udovič.

Leta 2002 je na nogometni tekmi zlatega pokala proti Kolumbiji v Miamiju (2:2) zadnjič za reprezentanco ZDA nastopil Eric Wynalda. Na 106 tekmah je dosegel 34 zadetkov, kar ga uvršča na četrto mesto večne lestvice strelcev ameriške nogometne reprezentance.

Leta 2012 je na ekipni tekmi svetovnega pokala smučarjev skakalcev v poletih v Oberstdorfu slavil slovenski kvartet v postavi Peter Prevc, Robi Kranjec, Jurij Tepeš in Jure Šinkovec. Slovenci so v bitki z desetinkami po le eni seriji za sedem desetink ugnali Avstrijce. Zmaga je imela grenak priokus, saj je Prevc po doskoku padel, si strgal ramenske vezi in predčasno končal sezono.

Leta 2014 je deskar Žan Košir na olimpijskih igrah v Sočiju v paralelnem veleslalomu osvojil bronasto medaljo. Tri dni zatem je postal še olimpijski podprvak v paralelnem slalomu.

Leta 2015 so se končala ugibanja o tem, kje bo kariero nadaljeval slovenski košarkar Goran Dragić. Skupaj z bratom Zoranom sta se iz Phoenix Suns preselil k Miami Heat.



Leta 2016 je slovenska smučarska skakalka Maja Vtič na tekmi svetovnega pokala v Lahtiju osvojila drugo mesto. Zaostala je le za Japonko Saro Takanaši.

Rodili so se:

1924 – pokojni ukrajinski igralec šaha David Bronstein

1953 – nekdanji italijanski teniški igralec Corrado Barazzutti

1954 – pokojni brazilski nogometaš Sócrates

1962 – nekdanja češka teniška igralka Hana Mandlíková

1975 – nekdanji finski nogometaš Mikko Kaven

1977 – nekdanji italijanski nogometaš Gianluca Zambrotta

1980 – kitajski namiznoteniški igralec Ma Lin

1980 – ameriški košarkar Mike Miller

1981 – belgijski nogometaš Thomas Buffel

1983 – nekdanji ameriški hokejist Ryan Whitney

1986 – kanadski hokejist Kyle Chipchura

1986 – brazilska nogometašica Marta

1988 – kanadski hokejist Shawn Matthias

1993 – argentinski nogometaš Mauro Icardi