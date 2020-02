… leta 2014 je slovenska hokejska reprezentanca na olimpijskih igrah v Sočiju, ki si jih je zagotovila februarja 2013, odigrala drugo tekmo in dosegla premierno zmago na tekmovanju petih krogov. Prvič v zgodovini je premagala katero od reprezentanc velike sedmerice. Varovanci Matjaža Kopitarja so s 3:1 na kolena spravili Slovaško.

[video: 61819 / ]

Gledalci so na prvi zadetek v dvorani Bolshoy Ice Dome čakali do 44. minute, ko je slovaško mrežo načel Rok Tičar. Do 50. minute je na semaforju pisalo 0:3 za Slovenijo, zadela sta še kapetan Tomaž Razingar in Anže Kopitar. Slovaki so častni zadetek dosegli 18 sekund pred koncem srečanja. V slovenskih vratih se je s 27 obrambami oziroma 96,4-odstotno zanesljivostjo izkazal Robert Kristan.

Slovenska izbrana vrsta je po skupinskem delu igrala kvalifikacijsko tekmo za četrtfinale z Avstrijo in sosede odpravila brez prejetega zadetka, s 4:0. Risi so svoje prvo olimpijsko tekmovanje končali na visokem sedmem mestu, v četrtfinalu so jih s 5:0 izločili Švedi.

... 2018 je biatlonec Jakov Fak je na olimpijskih igrah v Pjongčangu Sloveniji priboril srebrno kolajno na 20-kilometrski posamični tekmi. Zmagal je Norvežan Johannes Thingnes Boe, ki je kljub dvema minutama pribitka prehitel Faka za 5,5 sekunde in tretjega Avstrijca Dominika Landertingerja, oba sta zadela vseh 20 tarč, za 14,2 sekunde.

Zgodilo se je še …

Leta 1932 so se v Lake Placidu končale tretje zimske olimpijske igre. S šestimi zlatimi, štirimi srebrnimi in dvema bronastima odličjema so bili najuspešnejši Američani.

Leta 1932 je na olimpijskih igrah v Lake Placidu član ameriške posadke v bobu Eddie Eagan osvojil zlato odličje in postal prvi športnik, ki je zlato kolajno osvojil tako na poletnih kot na zimskih olimpijskih igrah. Leta 1920 je olimpijski prvak postal v boksu.

Leta 1976 so se v Innsbrucku končale 12 zimske olimpijske igre, na katerih so s 13 zlatimi, šestimi srebrnimi in osmimi bronastimi kolajnami prevladovali športniki iz Sovjetske zveze.



Leta 1981 je na prijateljski tekmi ob porazu Švedske s Finsko (1:2) za Švede prvič zaigral nogometni vratar Thomas Ravelli. Za reprezentanco je zbral kar 143 nastopov, kar je bil dolgo časa rekord. Prehitel ga je le Anders Svensson (148).

Leta 1988 je nekdanji slovenski smučarski skakalec Matjaž Debelak na olimpijskih igrah v kanadskem Calgaryju osvojil bronasto odličje. Pred njim sta na veliki skakalnici končala le Finec Matti Nykänen in Norvežan Erik Johnsen. Nekaj dni zatem je Debelak v družbi Primoža Ulage, Mirana Tepeša in Matjaža Zupana postal še olimpijski podprvak.

Leta 2002 je slovenska nogometna reprezentanca na prijateljski pripravljalni tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu 2002 pod vodstvom Srečka Katanca v Hongkongu remizirala s Kitajsko z 0:0.



Leta 2004 je Američan Bode Miller v St. Antonu po dveh letih slalomskega posta zmagal na slalomu za svetovni pokal.

Leta 2014 je smučarski skakalec Peter Prevc na olimpijskih igrah v Sočiju osvojil svojo drugo olimpijsko odličje. Na veliki skakalnici je bil tretji, pred njim sta končala olimpijski prvak Poljak Kamil Stoch in japonski veteran Noriaki Kasai. Prevc je do prvega olimpijskega odličja prišel teden dni prej, 9. februarja je bil na srednji skakalnici drugi.

Leta 2015 je Norvežan Anders Fannemel v domačem Vikersundu z 251,5 metra dolgim poletom postavil rekordno znamko, ki velja še danes. Rekord je odvzel Petru Prevcu, ki je dan prej pristal pri 250 metrih.

Rodili so se:

1904 – pokojni francoski kolesar Antonin Magne

1929 – pokojni britanski voznik formule 1 Graham Hill

1937 – pokojni nizozemski nogometaš Coen Moulijn

1958 – nekdanji kanadski hokejist Tony McKegney

1959 – nekdanji kanadski hokejist Brian Propp

1964 – nekdanji ameriški košarkar Mark Price

1972 – češki hokejist Jaromir Jagr

1973 – nekdanja češka tekačica na smučeh Kateřina Neumannová

1974 – nekdanji avstrijski voznik formule 1 Alexander Wurz

1975 – nekdanji kanadski hokejist Serge Aubin

1976 – nekdanji španski kolesar Óscar Freire

1979 – nekdanja plavalka Alenka Kejžar

1981 – kenijska atletinja Rita Jeptoo

1983 – škotski nogometaš Don Cowie

1983 – nekdanja švicarska nogometaša, dvojčka Philipp in David Degen

1986 – bolgarski nogometaš Valerij Bojinov

1988 – portugalski nogometaš Rui Patrício

1991 – grški nogometaš Panagiotis Tachtsidis