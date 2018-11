Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leta 2009 je slovenska nogometna reprezentanca pod vodstvom selektorja Matjaža Keka v Ljudskem vrtu v povratni tekmi dodatnih kvalifikacij z 1:0 premagala Rusijo in se uvrstila na svetovno prvenstvo 2010. Na prvi tekmi v Moskvi je izgubila z 1:2, na povratni pa je Slovenijo z golom po podaji Valterja Birse osrečil Zlatko Dedić in poskrbel za drugo slovensko uvrstitev na največje nogometno tekmovanje na svetu.

Zgodilo se je še ...

… leta 1921 je portugalska nogometna reprezentanca odigrala prvo mednarodno tekmo v svoji zgodovini in izgubila proti Španiji v Madridu z 1:3.

… leta 1987 je umrl legendarni francoski kolesar Jacques Anquetil. Leta 1957 je v svojem prvem nastopu na Dirki po Franciji vse tekmece prehitel za 15 minut. Tour je dobil še štirikrat (1961-64). Na italijanskem Giru je zmagal leta 1960 in 1964, na španski Vuelti pa leta 1963. Blestel je predvsem na kronometrih. Kariero je končal leta 1969. Umrl je star le 53 let.

… leta 1990 je ameriška teniška igralka Monika Seleš v finalu teniškega mastersa v New Yorku premagala Argentinko Gabrielo Sabatini s 6:4, 5:7, 3:6, 6:4 in 6:2. To je bil prvi ženski finale po letu 1901, ki je trajal pet nizov.

… leta 1994 je portugalska nogometna reprezentanca premagala Liechtenstein z 8:0, kar je najvišja zmaga v njeni zgodovini (istega tekmeca je z enakim izidom premagala še pet let pozneje, z 8:0 pa je bila leta 2003 boljša tudi od Kuvajta).

… leta 1995 je nekdanji valižanski nogometaš Ryan Giggs zabil gol za Manchester United na tekmi angleške Premier League proti Southamptonu po 15 sekundah igre, kar je rekord prvoligaša z Old Trafforda.

… leta 1999 so košarkarji Uniona Olimpije v 8. krogu evrolige izgubili s Panathinaikosom s 71:86.

… leta 2003 so nogometaši Maribora v prvenstvenem derbiju gostili Olimpijo in remizirali brez zadetkov. Tekma se je v spomin vtisnila z dogodkom po tekmi, ko sta se v incident zapletla trenerja, Tomislav Prosen na mariborski in Suad Beširević na ljubljanski strani. Oba sta si za nespametno početje prislužila enomesečno kazen.

… leta 2004 je v 64. letu starosti umrl nekdanji sovjetski hokejski zvezdnik Aleksander Ragulin, ki je bil kar desetkrat svetovni prvak z nekdanjo Sovjetsko zvezo.

… leta 2007 so na derbiju hokejisti Olimpije s 4:3 po kazenskih strelih premagali Acroni Jesenice v 22. krogu lige Ebel.

Rodili so se …

1938 – nekdanji avstrijski alpski smučar Karl Schranz

1948 – nekdanji hrvaški košarkar Vinko Jelovac

1963 – nekdanji danski nogometaš Peter Schmeichel

1964 – nekdanji ameriški košarkarski trener Eric Musselman

1966 – nekdanja ameriška atletinja Gail Devers

1969 – nekdanji turški nogometaš Ertugrul Saglam

1969 – nekdanji ameriški košarkar Sam Cassell

1973 – nekdanji srbski nogometaš Darko Kovačević

1976 – nekdanji češki hokejist Petr Sykora

1976 – nekdanji grški nogometaš Stylianos Venetidis

1979 – ameriški bejzbolist Ryan Howard

1980 – nekdanji srbski košarkar Vladimir Radmanović

1983 – kanadska smučarka tekačica Chandra Crawford

1988 – ameriški hokejist Patrick Kane