ChatGPT napoveduje top tri kriptovalute za desetkratni donos v 2025

Bitcoin še naprej utrjuje svoj položaj kot vodilna digitalna valuta, številni vlagatelji vse bolj iščejo priložnosti pri novih projektih, ki obljubljajo višje donose.

Uporaba umetne inteligence pri analizi kriptovalut prinaša dve prednosti: širok pregled nad ogromno količino podatkov in zmožnost prepoznavanja vzorcev, ki jih povprečen vlagatelj težko opazi. ChatGPT ni čarobna krogla, a ponuja dragocen vpogled v to, katere kriptovalute bi lahko v prihodnjih mesecih izstopale.

Pri analizi prihodnjega potenciala smo zato povprašali ChatGPT, ki je pripravil seznam kriptovalut z največ možnostmi za rast v letu 2025.

1. BTC HYPER – nova plast za Bitcoin z ogromnim potencialom v 2025

Bitcoin Hyper je nova kriptovaluta, ki že od samega začetka priteguje pozornost vlagateljev in širše kripto skupnosti. Projekt se je predstavil z odmevno predprodajo, v kateri je bilo zbranih več kot deset milijonov dolarjev (8,5 milijona evrov), kar jasno kaže na močno zaupanje in zanimanje trga. V svetu, kjer se vsak teden pojavi na desetine novih žetonov, je takšen odziv redek in hkrati pomemben signal, da gre za nekaj drugačnega.

Svoje mesto si je pridobil tudi zaradi načina, kako povezuje svet Bitcoina z naprednejšimi funkcionalnostmi, ki jih poznamo pri sodobnejših omrežjih. Zasnovan je kot plast, ki odpira možnosti uporabe Bitcoina za pametne pogodbe, decentralizirane finance in NFT, kar mu daje širšo uporabnost, kot jo imajo številni drugi novi projekti.

Veliko pozornosti priteguje tudi zaradi svoje skupnosti, ki se hitro širi in ustvarja občutek pripadnosti. Na družbenih omrežjih je projekt postal tema številnih razprav, od napovedi rasti do širših razmišljanj o prihodnosti Bitcoina. Takšna organska promocija je v svetu kriptovalut ključna, saj pogosto prav skupnost odloča o tem, ali bo projekt uspel ali se bo izgubil med številnimi drugimi.

Bitcoin Hyper se tako uveljavlja kot eden najzanimivejših novih projektov leta 2025. Povezuje tradicionalno moč in varnost Bitcoina s sodobnimi inovacijami, ponuja svež pristop k uporabi blockchaina in hkrati prinaša zgodbo, ki jo podpirata kapital in skupnost. Vse to mu daje status kriptovalute, ki bi lahko v prihodnjih mesecih in letih močno zaznamovala trg.

2. MaxiDoge – novi Dogecoin na Ethereumu

MaxiDoge se je v drugi polovici leta 2025 hitro prebil v ospredje memecoin scene z energijo "doge" estetike in glasnim nastopom v predprodaji.

Do sredine avgusta je predprodaja presegla 1,2 milijona ameriških dolarjev (en milijon evrov), kar je po poročilih kripto medijev sprožilo val razprav med vlagatelji, ali bi lahko MAXI postal naslednji Dogecoin. Takšno zanimanje v zgodnji fazi pogosto deluje kot katalizator za nadaljnjo rast skupnosti in prepoznavnost projekta v medijih.

V ospredju zgodbe je preprost vstopni prag: žetoni MAXI so bili v predprodaji ponujeni po nizki enotni ceni, kar je dodatno podžgalo občutek "zgodnjega" vstopa za širši krog vlagateljev. Ta cenovna točka je bila v poročilih navedena skupaj s podatkom o hitro rastočem znesku zbranih sredstev, kar je podkrepilo naracijo o viralnem učinku projekta.

Identiteta MaxiDoge je zavestno zgrajena na drzni "gym-bro" interpretaciji klasičnega Doge mema in na surovem humorju, s katerim projekt sporoča svojo prisotnost na X/Telegramu in v kripto medijih. Takšna, nekoliko čez rob zasnovana blagovna znamka je v pokrajini memecoinov prej pravilo kot izjema in služi kot gorivo za organsko širjenje dosega.

3. Snorter – kriptokovanec z integriranim Telegram trgovalnim botom

Snorter se predstavlja kot memecoin, ki svojo zgodbo zgradi okoli dejanske uporabnosti: jedro ekosistema je trgovalni bot v Telegramu, zasnovan za hitro odkrivanje novih žetonov in upravljanje naročil neposredno iz klepeta. Projekt svoje sporočilo postavlja jasno – zabavna vizualna identiteta je le vhod v orodje, ki cilja na hitro odzivnost in priročnost za dnevne trgovce.

V zgodnjih fazah je Snorter pritegnil opazno zanimanje: predprodaja je konec julija presegla 2,2 milijona dolarjev (1,9 milijona evrov), poznejša poročila pa navajajo, da je zbrani znesek presegel 3 milijone dolarjev (2,5 milijona evrov). Takšen tempo običajno kaže na močan začetni oprijem med vlagatelji, ki iščejo projekte na presečišču memov in funkcionalnih orodij.

Del prepoznavnosti izhaja tudi iz strukture stroškov: za imetnike žetona Snorter so v virih izpostavljene zelo nizke provizije (0,85 odstotka na Solani), kar je v segmentu Telegram botov eden izmed ključnih razlikovalnikov. Nizke pristojbine pri komandah in transakcijah so pomembne predvsem za uporabnike, ki pogosto odpirajo in zapirajo pozicije.

Tehnična pripoved se nadaljuje z opisom zasebnih RPC-jev in zasnove, ki naj bi bota pospešila pri zaznavanju novih parov in nastajajočih likvidnostnih bazenov. V praksi to pomeni, da skuša Snorter uporabnikom zagotoviti hitrejši "prvi stik" z novimi listingi in s tem konkurenčno prednost pred ročnimi trgovci ali počasnejšimi rešitvami.

