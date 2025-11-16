Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Nedelja,
16. 11. 2025,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 27 minut

Thermometer Blue 0

Tesla

Teslin preobrat na sredinskem zaslonu? Očitno bodo prvič sprejeli Applov CarPlay.

Tesla model Y | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Tesla bi lahko v svoje avtomobile prvič vgradila Applove sistem CarPlay, obenem pa so v Googlove zemljevide prvič poslali podatke o zasedenosti svojih polnilnic v realnem času.

Tesla je trenutno med peščico avtomobilskih proizvajalcev, ki v svojih vozilih nimajo vmesnika za zrcaljenje vsebine mobilnih telefonov - Applovega CarPlaya ali Googlovega Android Auto. Tesla ima večino ključnih aplikacij že integriranih v lasten sistem, ki zelo učinkovito povezuje tako navigacijo in večpredstavnostne storitve (YouTube, Spotify …).

Ford je uspešno integriral lasten operacijski sistem s hkratnimm delovanjem Applovega vmesnika Car Play. | Foto: Gregor Pavšič Ford je uspešno integriral lasten operacijski sistem s hkratnimm delovanjem Applovega vmesnika Car Play. Foto: Gregor Pavšič Po poročanju Bloomberga pa indici iz Tesle vendarle napovedujejo, da naj bi že začeli s testiranji vmesnika Car Play tudi v teslah. Ta vmesnik naj bi dobil manjši del osrednjega zaslona, ostali del pa bi bil še naprej namenjen Teslinemu vmesniku.

Istočasno delovanje tako avtomobilskega kot Applovega (ali Googlovega, če ga vozilo podpira) je dejansko najboljša rešitev. Prehod na vmesnik kot je CarPlay oteži dostop do določenih avtomobilskih funkcij. Med proizvajalci je to učinkovito rešil Ford, ki je že uspešno integriral lasten in Applove/Googlov vmesnik za preslikavo mobilnih aplikacij. 

Google Maps ima realne podatke o zasedenosti Teslinih polnilnic

Applovemu vmesniku se je odrekel ameriški Rivian, prav tako želi to storiti General Motors. Prav tako ga načeloma nimajo in ne potrebujejo Renaultovi avtomobili oziroma vsi tisti, ki imajo lasten infozabavni vmesnik na osnovi Googlovega operacijskega sistema. 

Pri Tesli in povezljivosti še to - pred dnevi so začeli podatke o zasedenosti svojih hitrih polnilnic deliti z Google Maps in to v realnem času. Storitev deluje tudi že v Sloveniji in bo prišla prav uporabnikom električnih vozil, tako Teslinih kot tudi od drugih proizvajalcev. Tudi ob naših cestah je namreč že nekaj Teslinih polnilnic, ki so na voljo tudi lastnikom konkurenčnih znamk. 

Tesla Google | Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

