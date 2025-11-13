Nove serije televizorjev Hisense: vrhunska izkušnja po dostopni ceni

V današnjem svetu se vrhunska tehnologija pogosto zdi prezapletena – in predraga. Hisense v ta svet prinaša tisto, kar je resnično pomembno – lahkoten užitek, ki si ga lahko privošči vsak . Najnovejše serije pametnih televizorjev A7Q, E7Q, A6Q, A5Q in A4Q združujejo intuitivno uporabnost, elegantno obliko in napredno tehnologijo, ki skupaj ustvarjajo vrhunsko izkušnjo gledanja – in kar je najboljše? Za takšno doživetje vam ni treba seči globoko v žep.

Serija E7Q – odlična zmogljivost za razumno ceno

Televizorji serije Hisense E7Q združujejo osupljivo kakovost slike s široko paleto pametnih funkcij, ki jih običajno najdemo pri dražjih modelih. Na voljo so v velikostih od 43 palcev in vse do osupljivih 98 palcev, tako da so primerni za vse vrste prostorov – od manjših sob do domačih kinodvoran. Tehnologija QLED in ločljivost 4K zagotavljata bogate barve, globok kontrast in impresivno svetlost, s podporo za Dolby Vision in HDR10+ pa vaši najljubši filmi in oddaje oživijo v živahnih podrobnostih. Neposredna osvetlitev LED ozadja zagotavlja enakomerno svetlost po celotnem zaslonu, medtem ko optimizacija slike z umetno inteligenco samodejno prilagaja nastavitve za šport, filme ali igre. Zahvaljujoč DTS Virtual:X in Dolby Audio je odličen tudi prostorski zvok, ki se prilagaja vsebini na zaslonu, zato dodatno ozvočenje ni potrebno.

Serija A6Q – vsestranski pametni televizor 4K

Hisense A6Q so vsestranski, elegantni in uporabniku prijazni pametni televizorji, ki so namenjeni vsem, ki si želijo kakovostno sliko in pametne funkcije, ne da bi izsušili denarnico. Na voljo so v velikostih od 43 do 85 palcev, ponujajo sodobno ravno zasnovo s tankimi okvirji in možnost preproste stenske montaže. Dolby Audio in DTS Virtual:X zagotavljata kristalno čist, kinematografski zvok, ne glede na to, ali gledate filme, poslušate glasbo ali igrate videoigre. Številni priključki pa omogočajo povezljivost z igralnimi konzolami, zvočniki ali predvajalniki. Serija A6Q je tako idealna za vse, ki iščejo televizor s številnimi funkcijami, ki ustreza tako življenjskemu slogu kot proračunu.

Serija A5Q – kompakten slog in vrhunska slika

Serija televizorjev Hisense A5Q je popolna izbira za manjše prostore ali kot drugi zaslon in ponuja popolno ravnovesje med velikostjo, kakovostjo in ceno. Čeprav gre za cenovno ugodno serijo z manjšimi dimenzijam – na voljo sta velikosti zaslonov 32 in 40 palcev – se televizorji A5Q ponašajo z izjemno zmogljivostjo. Tehnologija QLED z več kot milijardo barv omogoča živahno in realistično sliko, Dolby Atmos v prostor prinaša zvok, ki potegne v dogajanje, funkcija za izboljšanje globine pa zagotavlja ostrejšo sliko. Tudi ta serija televizorjev ima številne priključke za preprosto povezljivost z zunanjimi napravami in podporo za različne video- in avdioformate. Zabava je tako vselej na dosegu tipke.

VIDAA Smart OS – pametno in preprosto

V srcu vsakega od navedenih televizorjev Hisense je operacijski sistem VIDAA Smart OS – intuitiven uporabniški vmesnik, ki omogoča hiter dostop do najljubših aplikacij pretočnih vsebin, kot so Netflix, YouTube, Prime Video, Rakuten TV in Disney+ (razpoložljivost se lahko razlikuje glede na regijo). Navigacija je pregledna in preprosta tudi za tiste, ki niso najbolj tehnično podkovani.

Najnovejši pametni televizorji Hisense serije A7Q, E7Q, A6Q, A5Q in A4Q vam omogočajo vse, kar po navadi pričakujete od dražjih modelov – odlično sliko, poglobljen zvok, pametne funkcije in elegantno obliko. Vse, kar imajo velikani, vam je zdaj na voljo po dostopnejši ceni.

