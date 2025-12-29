Trump: ZDA so napadle pristanišče za nalaganje mamil v Venezueli

Ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da so ZDA napadle in uničile pristanišče v Venezueli, kjer so bile ladje, ki naj bi prevažale mamila. Gre za prvo kopensko operacijo ameriških sil v Venezueli od začetka njihovega boja proti trgovini z drogami v Latinski Ameriki.

"V pristanišču, kjer so ladje natovarjali z drogami, se je zgodila velika eksplozija," je dejal ameriški predsednik Donald Trump. "Napadli smo vse ladje, zdaj pa smo napadli tudi to območje," je še povedal, medtem ko podrobnosti o tem, za kakšen objekt točno gre, ni razkril.

Me pregunto si ésta explosión a las ~2am del 24 de Diciembre en galpones de la empresa Primazol, compañía dedicada a producción de productos químicos localizada en Zona Industrial del municipio San Francisco, estado Zulia, es el ataque al que se refirió Trump en el programa de… https://t.co/d9g5YxvR14 pic.twitter.com/T2elsWI219 — 𝘼𝙧𝙧𝙚𝙘𝙝𝙤 (@Arr3ch0) December 28, 2025

ZDA že mesece krepijo vojaško navzočnost v Karibskem morju in napadajo čolne, ki naj bi prevažali mamila, kar utemeljujejo z bojem proti trgovini z drogami in mamilarskim kartelom. Nedavno so ZDA tudi zaplenile tankerja ob obali Venezuele, Trump pa je prav tako ukazal blokado vseh tankerjev v Venezueli, ki so pod sankcijami.

Washington Venezuelo obtožuje podpiranja trgovcev z mamili, ki v ZDA tihotapijo prepovedane druge. V Caracasu te poteze razumejo kot del ameriških prizadevanj za menjavo režima v Venezueli in prilastitev njenih obsežnih naftnih rezerv.

Trump je venezuelskega predsednika Nicolasa Maduro že pozval k odstopu, medtem ko je Maduro ameriškemu predsedniku svetoval, naj se namesto grožnjam Caracasu posveti gospodarskim in družbenim problemom v ZDA.