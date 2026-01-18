Se Luka Dončić že nocoj vrača po poškodbi?

Luka Dončić je izpustil nedeljsko tekmo s Portlandom, ki so jo zdesetkani košarkarji Los Angeles Lakers visoko izgubili. Novo priložnost za pobeg iz krize – na zadnjih šestih tekmah so vknjižili pet porazov – bodo imeli že v noči na ponedeljek, ko bodo v Crypto.com Areni gostili Toronto Raptors. Morda tudi s pomočjo Dončića.

Ne le Luka Dončić, na stranskem tiru so se v kadru Lakersov znašli tudi Deandre Ayton (koleno), Jaxson Hayes (stegenska mišica) in dalj časa odsotni Austin Reaves, s poškodbo slednjega se je tudi začela skromnejša rezultatska serija Jezernikov. Po drugi strani so bili v noči na nedeljo daleč od polne postave tudi košarkarji Portlanda, ki pa so pred domačimi navijači slavili prepričljivo zmago (132:116).

Trener Lakersov JJ Redick pravih razlogov za zadovoljstvo ni imel, povrhu je v obračun v Portlandu predčasno zaključil še prvi strelec njegove čete Marcus Smart. Z 31-letnikom ni nič hujšega, šlo naj bi zgolj za udarec, a zaenkrat ni jasno, ali se bo na parket vrnil že danes ponoči.

"Takšno sezono pač imamo. Seveda, vse ekipe gredo skozi takšna obdobja, ne pravim, da smo edini. Ampak poškodbe so zaznamovale našo sezono. Eden končno okreva, že se poškoduje drugi. Eden se pozdravi, že odpadeta dva," je po 16. porazu v sezoni potarnal Redick.

JJ Redick je potarnal, da so sezono Lakersov zaznamovale poškodbe. Foto: Gulliverimage

Stavnice pravijo, da bi utegnil manjkati

Kot smo že poročali, je trener losangeleške zasedbe razkril, da pregledi pri Luki Dončiću niso pokazali resnejše poškodbe, čeprav se Slovenec s težavami v dimljah muči že nekaj časa. Počitek na nedeljski tekmi naj bi bil bolj preventivne narave, v prvi vrsti naj bi cilj predstavljala fizična razbremenitev slovenskega košarkarskega asa, kar bi lahko pomenilo, da bo Luka na delu že na obračunu s Torontom.

Američani sicer opozarjajo, da stavnice v vlogo favorita postavljajo Raptorse, pri katerih sta prav tako odsotna nosilca igre RJ Barrett in Jakop Poeltl. Vse to naj bi bil znak, da je nastop Dončića pod velikim vprašajem.

Liga NBA, 18. januar

