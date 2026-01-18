Kriza Los Angeles Lakersov se poglablja, ob tem pa se tanjša tudi rotacija. Po porazu v Portlandu se je ob vprašaju pri Luki Dončiću (dimlje) pojavil še nov. Marcus Smart je z igrišča odšepal, Lakerse pa že v noči na ponedeljek čaka nov obračun proti Toronto Raptorsom. Obračun s Torontom bo posledično dodatno zahteven, saj Lakerse v nizu slabših rezultatov bremeni tudi vse tanjša rotacija.

Ne glede na vse tegobe, ki jih imajo pri Los Angeles Lakersih, je pri slovenskem košarkarskem zvezdniku Luki Dončiću spodbudna novica, da pregled z magnetno resonanco ni pokazal hujše poškodbe dimelj, vseeno pa pri Lakersih ne želijo tvegati.

"Luka čuti nelagodje v dimljah že nekaj časa. Pregledi niso pokazali resnejše poškodbe, a v takšnem ritmu sezone ne želimo igrati na silo. Njegovo stanje spremljamo iz dneva v dan," je sporočil glavni trener JJ Redick.

Smart odšepal v zadnji četrtini – Redick: "Koleno ali kvadriceps"

Lakers so proti Portlandu izgubili s 116:132 in doživeli peti poraz na zadnjih šestih tekmah, ob tem pa jih je doletela še ena skrb. Marcus Smart, prvi strelec Lakersov na tekmi (25 točk), je v zadnji četrtini odšepal z igrišča, Redick pa po tekmi ni mogel natančno povedati, kaj se je zgodilo.

Marcus Smart je odšepal z igrišča v zadnji četrtini in se ni več vrnil. Foto: Reuters

"Mislim, da je bilo koleno ali kvadriceps. Nisem prepričan, ampak bil je udarec," je po tekmi povedal Redick, pri tem pa se je dotaknil tudi povitega komolca Jaka LaRavie: "Mislim, da je padel, ampak je v redu."

Čeprav so navijači Lakersov po takšnem porazu težko našli razloge za zadovoljstvo, je Redick izpostavil nekaj pozitivnih stvari, ki jih je videl pri svoji zasedbi. Omenil je preizkušanje različnih obrambnih postavitev in tudi vlogo Drewa Timmeja na mestu centra, ki je dosegel 21 točk – njegovo povprečje je bilo pred tekmo vsega 0,7 točke na obračun.

"Nekaj dobrih stvari sem videl. V obrambi smo naredili nekaj stvari. Poskušali smo z Drewom na mestu centra, prav tako s consko postavitvijo v obrambi. Tekmovalni duh je bil na visoki ravni. Začeli smo z Maxijem (Maxi Kleber, op. p.), skupaj z Drewom pa sta odlično odigrala. Smart je bil bojevnik. LeBron se je po počasnejšem začetku dvignil. Rui (Rui Hachimura, op. p.) je zadel nekaj metov," je našteval Redick.

Odsotnosti se kopičijo – rotacija vse tanjša

Redick že proti Portlandu ni mogel računati na več igralcev, zdaj pa bi se znala odsotnost ključnih košarkarjev še povečati. Austin Reaves je že dalj časa zunaj rotacije in ga še nekaj časa ne bo v dresu Lakersov, manjkala pa sta tudi glavna centra Deandre Ayton (koleno) in Jaxson Hayes (zadnja stegenska mišica).

JJ Redick ima bolnišnico v malem. Foto: Reuters

"To je naša sezona. Vsaka ekipa gre skozi takšno obdobje. Ko se nekdo pozdravi, se drugi poškoduje. Premagali smo že dobre tekmece, pa nismo imeli na primer Austina, Luke ali Ruija," je kadrovsko stisko opisal Redick.

Toronto že ob 3.30: brez časa za popravek

Lakersi si pravega odmora ne bodo mogli privoščiti. Nov preizkus jih čaka že v noči na ponedeljek, ko bodo v domači dvorani ob 3.30 po slovenskem času gostili Toronto Raptors. Vprašanje je, s kakšno zasedbo bodo sploh lahko nastopili.

Lestvica zahoda: še šesti, a pritisk narašča

Lakersi se nahajajo na šestem mestu zahodne konference ter imajo na računu 24 zmag in 16 porazov. Sedmi Phoenix Sunsi imajo zmago več in poraz več, osmi Golden State Warriors pa enako število zmag, a tri poraze več.

So pa Dončić in soigralci za zdaj še varno oddaljeni od mest, ki ne vodijo v končnico – 11. Memphis zaostaja že za sedem zmag.

Če po novem Smart ne bo pripravljen in če Dončić ostane vprašljiv, bo obračun s Torontom še en test, kako globoka je rotacija Lakersov.