Nemški viceadmiral svari: Vojna je bližje kot kadarkoli prej

Napadi na kritično podvodno infrastrukturo, provokativno rusko vedenje na morju, vseprisotnost dronov dvomljivega izvora, domnevne in dejanske sabotaže. Nasprotniki spretno izkoriščajo vrzeli na pravno sivih območjih in delujejo na pragu eskalacije, svari poveljnik nemške vojne mornarice, viceadmiral Jan Christian Kaack.

V svojih napovedih za leto 2026 je viceadmiral in inšpektor (tj. poveljnik, op. p.) nemške vojne mornarice Jan Christian Kaack zapisal, da Nemčiji v petem letu vojne v Ukrajini grozi nevarnost vojne bolj konkretno kadarkoli prej.

"Rusi nas hočejo utruditi in narediti nezaupljive"

Trdi, da je cilj ruskih dejanj, da Nemce utrudijo in naredijo nezaupljive – nezaupljive do lastnih dojemanj in zmogljivosti. "V teh razmerah sposobnost odvračanja in pripravljenost na obrambo ne zahtevata le fizične moči, temveč predvsem duševno odpornost in brezpogojno voljo do zmage," trdi viceadmiral.

Kaack piše, da so v nemški vojni mornarici v preteklih letih dosegli veliko: kljub majhnemu številu plovil prevzemajo vodstvo na Baltskem morju. Opozarja pa tudi na pomanjkljivosti: v nemški vojni mornarici je še vedno premalo osebja. Nemška vojna mornarica se bo morala po njegovih besedah še bolj okrepiti.

"Če odvračanje ne bo uspešno, bo vojna"

Svari tudi, kaj se bo zgodilo, če strategija odvračanja Rusije od napada ne bo uspešna: "Če odvračanje ne uspe, se bomo morali boriti. Kdaj in kje se bo to zgodilo, odloča sovražnik. Toda kako dobro smo pripravljeni, je naša odločitev."

"Skupaj zgradimo novo mornarico, da nam vnukom ne bo treba pripovedovati o vojni," je poveljnik nemške vojne mornarice končal poročilo o svojih pričakovanjih za leto 2026.