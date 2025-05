Šok za nemško vojsko: kam so izginili vsi nekdanji nemški vojaki?

Nemški obrambni minister Boris Pistorius je lani poleti dejal, da nemška vojska potrebuje približno 200 tisoč dodatnih rezervistov. V Nemčiji živi na milijone nekdanjih nemških vojakov, toda težava je, ker je država izgubila stike z njimi oziroma nima njihovih kontaktnih podatkov. Razlog za to je zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.

V bazi podatkov nemške vojske ni več imen rezervistov

"To je noro," je stanje za britanski medij Financial Times opisal Patrick Sensburg, ki je predsednik Združenja rezervistov nemških oboroženih sil. Z odpravo vpoklica leta 2011 se je prekinila povezava z uradi za registracijo prebivalcev, ki upravljajo te podatke. Danes strogi predpisi o varstvu podatkov preprečujejo, da bi se ta povezava obnovila. Zato nemška vojska nima imen nekdanjih vojakov v svoji bazi podatkov.

Sensburg pojasnjuje, da vsak državljan prejme prvo pismo z zahtevo po plačilu oddajne pristojbine nekaj tednov po selitvi. Ta prenos podatkov deluje. Ko pa gre za potencialno vitalne naslove vojakov, prevlada varstvo podatkov. Posledično država izgubi stik s skoraj vsemi upravičenimi rezervisti.

Milijon potencialnih rezervistov

Po Sensburgovih besedah ​​je združenje rezervistov odgovorno za deset milijonov ljudi v Nemčiji, ki so opravili vojaško službo ali so se zavezali k daljši službi. V nujnih primerih bi bili ti ljudje prva kontaktna točka za okrepitev vojske.

Predsednik Združenja rezervistov nemških oboroženih sil Patrick Sensburg je kritičen, ker nemška zakonodaja preprečuje, da bi imela nemška vojska bazo podatkov z imeni in kontakti nekdanjih vojakov. Foto: Guliverimage

Zdaj obstajata dve težavi. Prva je, da je devet od desetih milijonov nekdanjih vojakov starejših od 65 let. Druga je, da Sensburgovo združenje zaradi težav z varstvom podatkov ne more vzdrževati stika s preostalim milijonom.

Nemška vojska potrebuje vsaj še 260 tisoč rezervistov

"Sploh ne vemo, kako sposobni so in ali še želijo služiti," je dejal Sensburg in dodal, da izgubljeni stiki vključujejo tudi približno 93 tisoč vojakov, ki so služili v Afganistanu in bi lahko nemški vojski zagotovili izkušnje v kriznih razmerah.

Nemška vojska ima trenutno približno 60 tisoč rezervistov. Carsten Breuer, generalni inšpektor nemške vojske (to je načelnik generalštaba nemške vojske), pravi, da potrebujejo približno 260 tisoč rezervistov.

Petina izgubljenih stikov bi bila dovolj za izpolnitev teh zahtev, namesto da bi se mukotrpno obnavljal bazen rezervistov. Trenutno v nemški vojski služi 184 tisoč vojakov v uniformi.