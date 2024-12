Ukrajinci so v zelo težavnem položaju, ker je Rusija na vseh frontah prevzela pobudo. Ukrajinci imajo v tem trenutku izbiro med vojno izčrpavanja in porazom. To je zanje zelo slab položaj, pravi nemška varnostna strokovnjakinja Claudia Major. Opozarja tudi, da mora biti Zahod do leta 2029 pripravljen na ruski napad.

"Ruska vojska zavzema ozemlje z veliko žrtvami. Na ruski strani je izgubljenih med tisoč in 1.900 ruskih vojakov na dan. V to številko so vključeni mrtvi in ranjeni, ki se ne morejo več bojevati. Toda Rusija te izgube vzame v zakup, da bi imela januarja prihodnje leto, ko bo ZDA vodil novi predsednik, čim boljše pogajalske pozicije," je v pogovorni oddaji za nemško televizijo ARD dejala nemška varnostna strokovnjakinja Claudia Major.

Ukrajina ima na izbiro med vojno izčrpavanja ali poraz

Kot pravi, Rusi še vedno napadajo ukrajinsko civilno infrastrukturo. Mali uspehi Ukrajine ne spremenijo celotnega položaja. Ukrajinci imajo po njenem mnenju v tem trenutku izbiro med vojno izčrpavanja in porazom. To je zanje zelo slab položaj.

Glede ameriškega dovoljenja za uporabo raket atacms na ruske vojaške cilje na ozemlju Rusije Claudia Major pravi, da nobeno orožje ne more samo spremeniti poteka vojna. V vojni gre za preplet različnih oborožitvenih sistemov.

Ruska vojna proti Zahodu

Opozorila je, da so Rusi že od začetka vojne v Ukrajini prepričani, da so v vojni z Zahodom. "To ni vojna z Ukrajino, to je vojna proti Zahodu," trdi. Rusija bo v petih ali osmih letih obnovila svoje vojaške zmogljivosti, da bo lahko ogrozila članice Nata. To je končni rok za nas. Do leta 2029 moramo biti v stanju, da odvrnemo Rusijo od napada. Če pa odvračanje ne bo uspelo, pa mora biti Zahod v stanju, da se lahko ubrani, poudarja varnostna strokovnjakinja.

Analize, da bo Rusija v petih do osmih letih pripravljena na napad na članice Nata, temelji na izračunih naraščanja ruske proizvodnje orožja. To orožje ne gre samo na fronto v Ukrajini, ampak tudi v skladišča kot zaloga.

Ruska grožnja je resna: Rusija se oborožuje, mobilizira več vojakov, pripravlja rusko javnost na vojno in vojna je že tukaj. Rusija ima napadalne namene in zmogljivosti (povečanje izdelave orožja in mobilizacija več vojakov). V Rusiji se dogaja militarizacija ruske družbe in ruskega političnega razreda. "Rusija je vojaško opremljena. Ta država očitno ni pripravljena za mir," je še opozorila Claudia Major.

Videoposnetek oddaje, v kateri je sodelovala Claudia Major: