Je to velika ukrajinska past za rusko vojsko?

Številni zahodni vojaški analitiki so dokaj črnogledi glede možnosti Ukrajine v vojni z Rusijo, še zlasti po spodleteli lanski ukrajinski protiofenzivi, letošnjem padcu Avdijivke ter počasnem, a vztrajnem ruskem napredovanju na fronti v vzhodni Ukrajini. Žarek upanja vidijo v potrditvi novega svežnja ameriške vojaške pomoči Ukrajini. A ta naj bi zgolj pomagal Ukrajini, da se vsaj letos obdrži na gladini.

Optimistični izračuni vojaškega ekonomista

Na drugi strani je nemški vojaški ekonomist Marcus Keupp, ki predava na vojaški akademiji ETH v Zürichu, bolj optimističen. Že lani je vzbudil veliko medijsko zanimanje, ko je napovedoval, da bo Ukrajina do oktobra lani premagala Rusijo. Kot vsi vemo, se to ni zgodilo. Keupp je svojo napoved utemeljil na izračunu, do kdaj bo Rusom zaradi hudih izgub zmanjkalo tankov.

V nedavnem pogovoru (a še preden je ameriški kongres potrdil zadnji sveženj pomoči za Ukrajino, op. p.) za nemško javno radiotelevizijo ZDF je Keupp dejal, da poročila z bojišča kažejo na to, da Rusom vse bolj primanjkuje vojaške opreme. Namesto tankov in bojnih oklepnih vozil naj bi Rusi na fronti vse bolj uporabljali vozila brez oklepa. S temi nezavarovanimi vozili tudi prevažajo vojake na fronti.

Rusi dajejo na fronto vse, kar imajo?

"Za primerjavo: na začetku vojne je rusko oklepno kolono na terenu še sestavljalo 60 tankov in 20 bojnih vozil pehote. Zdaj pa uporabljajo vozila brez oklepa in tudi starodavne tanke T-62 z odstranjenimi kupolami," trdi Keupp.

Vojaški ekonomist Marcus Keupp je optimistične napovedi o ruskem porazu izpeljal iz računov o velikih izgubah ruske vojaške opreme in orožja, zlasti tankov. Na fotografiji: ukrajinska vojaka pri uničenem ruskem tanku. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Po nekaterih podatkih je Rusija od začetka vojne februarja 2022 izgubila že 2.920 bojnih tankov. "To ustreza celotni operativni rezervi, ki je bila v Rusiji pred vojno. To pomeni, da vse, kar zdaj prihaja na fronto, izvira iz starih sovjetskih skladišč in je treba pred uporabo najprej popraviti."

Če bi imela Ukrajina dovolj topništva ...

Če bi Ukrajina imela dovolj topništva, zračne obrambe in drugega orožja, potem bi se Rusija precej hitro znašla v negotovem logističnem položaju. "A velika tragedija je, da Ukrajina nima topništva za takšen protinapad," pravi Keupp.

Glede številnih napovedi, da bo Rusija kmalu sprožila veliko novo ofenzivo, Keupp meni, da je to malo verjetno, in sicer zaradi ruskega pomanjkanja vojaške opreme v spopadih na skoraj 1.500 kilometrov dolgi fronti. Rusi so izgubili veliko opreme v nenehnih naskokih na Avdijivko in Marjinko.

Postopno napredovanje ruske vojske

A Keupp vseeno popolnoma ne zanika možnosti nove ruske velike ofenzive, in sicer zaradi ukrajinskih težav s pomanjkanjem topništva. Glede postopnega napredovanja ruske vojske pojasnjuje, da ukrajinska vojska tega napredovanja običajno ne bi dovolila. A Ukrajince pesti pomanjkanje topništva, zaradi česar Rusov ne morejo odvrniti od napadov na njihove položaje.

Na trenutni potek vojne v Ukrajini odločilno vpliva dejstvo, da ukrajinski vojski primanjkuje topniškega streliva, s katerim bi ustavljala ruske naskoke na svoje položaje. Foto: Guliverimage

Prav tako nima smisla zadrževati ozemlja za vsako ceno, kot je bilo v bitki za Bahmut, kjer so Ukrajinci za ceno velikih izgub poskušali prisiliti Rusijo, da izčrpa svojo pehoto. "To se sliši cinično, toda ruski diktator lahko trguje z ljudmi in jih žrtvuje v zelo velikem obsegu in s tem nima težav. Ukrajina tega ne more storiti," opozarja Keupp.

Taktika zavlačevanja, ki logistično obrablja napadalca

Zato Ukrajini preostane le to, da prisili Rusijo, da izrabi opremo, kot so tanki in bojna pehotna vozila. To ji lahko uspele le, če izkoristi teren. Zato moramo biti pripravljeni na to, da bo Ukrajina letos izgubljala ozemlje. "Ta taktika ni nespametna, saj sili Ruse, da pošiljajo v boj vedno več materiala in pehote in tako zelo drago plačajo to napredovanje na terenu. To je taktika zavlačevanja, ki se opira na logistično obrabo."

A Keupp tudi opozarja, da bo morala Ukrajina na neki točki postaviti utrjeno obrambno črto in dobiti dovolj topništva, da bo lahko ustvarila protipritisk. Sicer se ukrajinska taktika izgubljanja ozemlja zaradi obrabe ruske opreme dolgoročna ne bo izšla. Vojaški ekonomist je prepričan, da smo zdaj v ključnih trenutkih vojne in da imata obe strani težave.

"Putin ve, da čas dela proti njemu"

Prepričan je tudi, da Putin ve, da čas dela proti njemu, zato mora čim prej zmagati, stisniti Ukrajino v kot in jo prisiliti, da sklene mirovni sporazum, preden bo zahodni industrijski potencial Rusijo postavil v zelo težek položaj.

Niz tvitov Marcusa Keuppa po potrditvi novega svežnja ameriške pomoči za Ukrajino:

das rettungspaket ist endlich durch. : Putin 0, Entschlossenheit 1. Und wie gehts jetzt weiter? Thread: pic.twitter.com/jlAM50oweE — Marcus M. Keupp 📯 // same handle for bsky & masto (@MMKeupp) April 24, 2024

"Če bi bil Zahod odločen, če bi bilo konec blokade v ameriškem kongresu in če bi Zahod razumel, kaj je v resnici tukaj na kocki in bi v vojno vložil ogromno količino opreme, ne samo topništvo, ampak tudi bojna letala, potem Putin ne bo imel možnosti," trdi Keupp.

Smo pred logistično sklepno fazo vojne v Ukrajini?

Potem ko je ameriški kongres po večmesečni blokadi dela republikanske stranke potrdil 61 milijard dolarjev (56,8 milijarde evrov) vredno pomoč, se je Keupp oglasil na svojem računu na omrežju X (nekdanji Twitter). Začela se je logistična sklepna faza vojne in Putin ve, da dolgoročno nima nobenih možnosti proti industrijskemu potencialu Zahoda, ki zdaj krepi svoje oboroževanje, je napovedal.

Putin se je po Keuppovem mnenju znašel v istem položaju kot v drugi svetovni vojni Adolf Hitler. V zelo kratkem času bo moral dobiti vojno, če ne želi, da začne logistika delovati proti njemu. Zato bo morali začeti množične napade ne glede na človeške žrtve in izgube v opremi.

Vojna za Ukrajino še ni dobljena

Ukrajina je v slabšem položaju pri bojevanju v strnjenih območjih (ker ima takrat velike pehotne izgube), a v prednosti na odprtem prostoru, ker brezpilotni letalniki takoj opazijo ruske mehanizirane napade in jih napadejo. A vojna za Ukrajino še ni dobljena. Vse je odvisno od zahodne odločenosti pri podpori Ukrajini, je Keupp še zapisal na omrežju X.