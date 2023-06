So to skrivni načrti ukrajinske protiofenzive?

Več mesecev je bila ukrajinska protiofenziva velika skrivnost. Njen čas, obseg in ozemeljsko težišče so bili vse do nedavnega neznani. Pred nekaj dnevi in ​​po nekaj lažnih alarmih pa je ukrajinska vojska dobila zeleno luč za protinapad. Od takrat se ukrajinski bojni tanki valijo proti položajem ruskih čet, piše nemški medij Focus.

Prodor po dveh oseh do Azovskega morja?

Kakšni so strateški cilji, ki jih skušajo doseči ukrajinske sile, podrobno vedo le načrtovalci ofenzive v Kijevu. Nemški vojaški strokovnjak Marcus Keupp pa napoveduje, da želi ukrajinska vojska napredovati predvsem na dveh oseh – po eni strani od Velike Novosilke v smeri Mariupola, po drugi strani pa od Orihiva v smeri Melitopola.

Ukrajinske enote, ki bodo prodirale po teh dveh oseh, naj bi se nato združile v kraju Berdjansk ob Azovskem morju. Pomembno vlogo pri tem prodoru naj bi po Keuppu imele tudi ukrajinske partizanske enote, ki delujejo na okupiranem ukrajinskem ozemlju. Partizani naj bi v ozadju uničevali železniške proge, da bi preprečili oskrbo ruskih enot na fronti.

Ukrajinski partizani uničujejo komunikacije

Že v ponedeljek so ukrajinski partizani napadli dve železniški progi in s tem prekinili logistično pomembne povezave ruske južne fronte s Krimom. Če bi se nato ukrajinske enote po načrtih združile v Berdjansku, bi lahko Ukrajina znova nadzorovala obalo Azovskega morja.

Glavna os ukrajinskega napada naj bi potekala na južni fronti v regiji Zaporožje, kjer naj bi Ukrajinci poskušali rusko obrambno črto prebiti na dveh mestih. Foto: AP / Guliverimage

Če bi Ukrajincem uspel ta načrt, bi lahko v nadaljevanju napadli Krim in pretrgali njegove ozemeljske povezave z Rusijo. "Takoj ko se to zgodi, je vojna za Rusijo strateško izgubljena," je prepričan Keupp.

Ukrajinski prodor po treh oseh?

Svojo oceno ukrajinske strategije, ki se malce razlikuje od Keuppove, je objavil tudi britanski tednik Economist. Po tej oceni je prva os usmerjena proti vzhodu, v smeri Bahmuta (leži na vzhodu regije Doneck) in Luganska, druga os je od Vuhledarja (osrednji del regije Doneck) usmerjena proti jugu in jugovzhodu, tretja, najpomembnejša, pa je v regiji Zaporožje usmerjena proti jugu. Ta os sestavljata dva kraka: eden teče vzdolž reke Konka, ki je pritok Dnepra, drugi pa vzhodno od Orihiva.

Ta zadnja os ukrajinskih napadov je tudi najmočnejša. Ukrajinci na tej osi uporabljajo najsodobnejše nemške tanke leopard 2A6, ameriška oklepna bojna vozila Bradley in ameriške oklepne transporterje M 113. Na tej osi naj bi Ukrajinci uporabili tudi nekaj svojih najbolj usposobljenih in sodobno oboroženih brigad.

Prodor proti Melitopolu?

Če Ukrajincem uspe prodor na tej osi, lahko prodrejo do Melitopola ter odrežejo Krim od ruskega ozemlja. Prav zaradi pomembnosti so Rusi ta odsek fronte po pisanju Economista zelo dobro utrdili z več obrambnimi črtami, ki se raztezajo 30 kilometrov globoko. Del teh obrambnih črt so strelski jarki, zemljanke, protitankovski jarki in ovire ter minska polja.

Ukrajinska protiofenziva poteka tudi v smeri Bahmuta, morda tudi zato, da preprečijo premike ruskih sil z vzhodne fronte v Donbasu na južno fronto v regiji Zaporožje. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Ni povsem jasno, ali Ukrajincem prodor na tem odseku uspeva. "Napad je precej počasen," pravi finski vojaški analitik Emil Kastehelmi in dodaja, da v tem trenutku stvari za Ukrajince niso videti najbolje.

Zahodne ocene poteka ukrajinske protiofenzive

Kljub temu predstavniki zahodnih vlad ostajajo optimistični. "Na tej osi je šlo vse po načrtih," pravi eden. "Položaj je za zdaj dober," pravi ukrajinski vojaški vir, "vendar je res težko ... potrebovali smo več topniških sistemov in bojnih brezpilotnih letal, da bi ofenziva potekala tako, kot bi si želeli."

Michael Kofman iz možganskega trusta CNA svetuje potrpežljivost: "Prezgodaj je še soditi o operaciji, saj je velik del dozdajšnjih bojev dosegel le prve ruske bojne črte."

Herson ali Harkov?

Kot piše Economist, je vprašanje, ali bo ukrajinska protiofenziva bolj podobna lanskim bojem za Herson ali bojem v regiji Harkov. Osvobajanje Hersona je teklo zelo počasi in trajalo nekaj mesecev, medtem ko so v regiji Harkov Ukrajinci hitro našli šibko točko v ruski obrambni črti. Po preboju je bilo ukrajinsko napredovanje tako hitro, da se Rusom ni uspelo pravočasno utrditi na novi obrambni črti.

Bo porušenje jezu v Kahovki Ukrajincem olajšalo prečkanje Dnepra? Foto: AP / Guliverimage

Ruske obrambne črte so zdaj trdnejše in bolje branjene, tudi ruski vojaki so zdaj bolj usposobljeni. Po drugi strani pa je ukrajinska vojska bolje oborožena in izurjena, kot je bila lani.

Bodo poplave Ukrajincem olajšale prečkanje Dnepra?

Ruska šibka točka na južni fronti v Zaporožju je, da bi zaradi ukrajinskih napadov svoje rezervne enote morale namestiti v drugi in tretji obrambni črti, zaradi česar bi deli fronte ostali nepokriti. Rusi tudi ne morejo vseh svojih sil usmeriti na južno fronto v Zaporožju, saj jih Ukrajinci napadajo tudi na vzhodni fronti v regiji Doneck. Po poročilih so ruske obrambne črte na vzhodu dobro zasedene z vojaštvom, ki pa je podpovprečno usposobljeno.

Pomembno vojaško vlogo utegnejo imeti tudi poplave, ki jih je povzročilo uničenje jezu Kahovka 6. junija. Te poplave so povzročile tudi precejšnje motnje v ruskih obrambnih položajih na tem območju. Če se bodo vode umaknile, bo lahko Ukrajina lažje prečkala reko v vzhodnem Hersonu. Ukrajinski generali imajo še veliko želez v ognju, operacija pa je še v zelo zgodnji fazi, še piše Economist.