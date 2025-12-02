Umorili 21-letnega sina politika

Potem ko so na Dunaju v zgorelem avtomobilu našli truplo 21-letnega Ukrajinca, sta bila zaradi suma umora v Ukrajini aretirana dva ukrajinska državljana. 21-letnika so napadli v podzemni garaži dunajskega luksuznega hotela, ga odpeljali na odročen kraj in ga nato zažgali v avtomobilu.

Umorjeni ukrajinski mladenič v svoji domovini ni neznan, njegov oče je podžupan v Harkovu, drugem največjem mestu v Ukrajini. Po navedbah spletnega medija Meža naj bi bil njegov oče Serhij Kuzmina. Mladeniča, ki je študiral na Dunaju, so pogrešali od srede zvečer, piše avstrijski medij Kronen Zeitung.

V zgorelem avtomobilu najdejo truplo

Kmalu so preiskovalci povezali izginotje ukrajinskega mladeniča in truplo, ki so ga v sredo nekaj po polnoči našli v popolnoma zgorelem mercedesu, parkiranem v dunajski četrti Donaustadt. Bližnji stanovalci so sredi noči obvestili gasilce, da gori avtomobil. V zgorelem avtomobilu so nato našli truplo.

Na truplu mladeniča so preiskovalci našli sledi udarcev, ki jih je dobil, ko so ga napadli v garaži hotela. Preiskovalci domnevajo, da so 21-letnika nato položili na zadnji sedež avtomobila z ukrajinskimi registracijami, se odpeljali v Donaustadt in tam zažgali avtomobil, da bi prikrili dokaze. Kot mogoča vzroka smrti preiskovalci navajajo zadušitev ali vročinsko kap.

Vzgib za umor naj bi bil denar

Kot je medijem pojasnil vodja dunajskega državnega urada kriminalistične policije Gerhard Winkler, so izključili politični motiv. Namesto tega obstaja sum, da je bil vzgib za umor denar. Po zločinu je bila namreč z računa žrtve dvignjena velika vsota denarja.

Policija je v sodelovanju z ukrajinskimi oblastmi v njuni domovini aretirala dva osumljenca – 19-letnega in 45-letnega Ukrajinca, še piše Kronen Zeitung.