Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Nedelja,
30. 11. 2025,
10.20

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
Patrik M. Stefanie P.

Nedelja, 30. 11. 2025, 10.20

7 minut

Truplo pogrešane Avstrijke so našli v Sloveniji, osumljenec jo je zakopal v kovčku

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
vplivnica Stefanie P. | Foto Instagram/posnetek zaslona

Foto: Instagram/posnetek zaslona

Avstrijski in slovenski policisti ter državno tožilstvo so na skupni konferenci za medije v Gradcu predstavili podrobnejše informacije o primeru izginule Avstrijke, katere truplo so v soboto našli v Sloveniji.

Potem ko so v soboto v okolici Majšperka našli truplo 31-letne Avstrijke Stefanie P., so avstrijski in slovenski preiskovalci danes skupaj razkrili več podrobnosti o primeru.

Avstrijski policisti so poudarili, da je šlo za zelo zahteven primer zločina, ki jih je pretresel, ob tem pa dodali, da jih je do napredka v preiskavi privedlo sodelovanje s slovenskimi organi.

Ujeli so ga, ko je v Šentilju zažgal avtomobil

Vodja sektorja kriminalistične policije na mariborski policijski upravi Stanko Vidovič je povedal, da so bili mariborski policisti v ponedeljek zvečer obveščeni o gorečem avtomobilu pri igralnici v Šentilju. Ugotovili so, da je 31-letni slovenski državljan Patrik M. notranjost avtomobila polil z vnetljivo tekočino in zažgal, nato pa zaposlene v igralnici zaprosil za pomoč pri gašenju.

Policisti so ugotovili, da ga avstrijski organi sumijo vpletenosti v izginotje Avstrijke Stefanie P., njegove nekdanje partnerke, odvzeli so mu prostost, v petek pa ga predali avstrijskim varnostnim organom.

Med zaslišanjem Avstrijcem priznal krivdo

V. d. vodje kriminalistične policije avstrijske Štajerske Markus Haas je povedal, da je osumljenec sprva zanikal kaznivo dejanje, nato pa ga priznal. Povedal jim je, da je v nedeljo truplo v kovčku pripeljal v Slovenijo, lokacije kovčka pa sprva ni hotel razkriti, nato pa vendarle povedal, kje je.

V soboto so v okolici Majšperka našli v gozdu zakopan kovček, v njem pa žensko truplo. Ugotovili so, da gre za izginulo Avstrijko in da je umrla nasilne smrti, natančen vzrok smrti bo pokazala sodna obdukcija.

Dva družinska člana osumljenca, ki sta bila prav tako v pridržanju, so po besedah državnega tožilca Christiana Kroschla izpustili na prostost.

Preberite še:

Stefanie P. izginula vplivnica
Novice Znano je, v katerem kraju v Sloveniji so našli truplo Stefanie P.
Patrik M. Stefanie P.
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.