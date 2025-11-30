Truplo pogrešane Avstrijke so našli v Sloveniji, osumljenec jo je zakopal v kovčku

Avstrijski in slovenski policisti ter državno tožilstvo so na skupni konferenci za medije v Gradcu predstavili podrobnejše informacije o primeru izginule Avstrijke, katere truplo so v soboto našli v Sloveniji.

Potem ko so v soboto v okolici Majšperka našli truplo 31-letne Avstrijke Stefanie P., so avstrijski in slovenski preiskovalci danes skupaj razkrili več podrobnosti o primeru.

Avstrijski policisti so poudarili, da je šlo za zelo zahteven primer zločina, ki jih je pretresel, ob tem pa dodali, da jih je do napredka v preiskavi privedlo sodelovanje s slovenskimi organi.

Ujeli so ga, ko je v Šentilju zažgal avtomobil

Vodja sektorja kriminalistične policije na mariborski policijski upravi Stanko Vidovič je povedal, da so bili mariborski policisti v ponedeljek zvečer obveščeni o gorečem avtomobilu pri igralnici v Šentilju. Ugotovili so, da je 31-letni slovenski državljan Patrik M. notranjost avtomobila polil z vnetljivo tekočino in zažgal, nato pa zaposlene v igralnici zaprosil za pomoč pri gašenju.

Policisti so ugotovili, da ga avstrijski organi sumijo vpletenosti v izginotje Avstrijke Stefanie P., njegove nekdanje partnerke, odvzeli so mu prostost, v petek pa ga predali avstrijskim varnostnim organom.

Med zaslišanjem Avstrijcem priznal krivdo

V. d. vodje kriminalistične policije avstrijske Štajerske Markus Haas je povedal, da je osumljenec sprva zanikal kaznivo dejanje, nato pa ga priznal. Povedal jim je, da je v nedeljo truplo v kovčku pripeljal v Slovenijo, lokacije kovčka pa sprva ni hotel razkriti, nato pa vendarle povedal, kje je.

V soboto so v okolici Majšperka našli v gozdu zakopan kovček, v njem pa žensko truplo. Ugotovili so, da gre za izginulo Avstrijko in da je umrla nasilne smrti, natančen vzrok smrti bo pokazala sodna obdukcija.

Dva družinska člana osumljenca, ki sta bila prav tako v pridržanju, so po besedah državnega tožilca Christiana Kroschla izpustili na prostost.

Preberite še: