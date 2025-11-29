Ukrajinski čudež. To je znano.

Ukrajinski piloti so navdušeni nad francoskimi letali mirage 2000. Trdijo, da je letalo skoraj nepremagljivo, saj uniči kar 98 odstotkov ciljev. Letalo Ukrajinci uporabljajo za boj proti raketam in brezpilotnim letalnikom.

Ukrajina se za obrambo pred ruskimi brezpilotnimi letali in raketami zanaša na francosko lovsko letalo mirage 2000. Po poročanju ameriškega Business Insiderja je ukrajinski pilot z impresivnimi številkami dokazal učinkovitost letala.

Glavno orožje je magic-2

Stopnja zadetkov je 98 odstotkov, je pojasnil v videoposnetku, ki so ga objavile ukrajinske zračne sile. Pilot, čigar identiteta ni bila razkrita, je govoril iz pilotske kabine letala mirage 2000-5.

Tehnik, identificiran le kot Dmitro, je v videoposnetku prikazal eno glavnih orožij letala: raketo magic-2. Ta infrardeče vodena raketa zrak-zrak je skoraj 100-odstotno natančna, je povedal.

Mirage uničuje tudi manevrirne izstrelke

Letalstvo je objavilo tudi posnetke iz pilotske kabine, ki prikazujejo, kako mirage 2000 uničuje ruske cilje. Po poročanju Business Insiderja je letalo sestrelilo vsaj 12 ruskih manevrirnih izstrelkov Kh-101.

Ukrajinske oborožene sile uporabljajo nekaj letal mirage 2000, ki so jih do zdaj prejele, predvsem za zračno obrambo. Po poročilu ima Ukrajina trenutno pet ali šest teh letal, potem ko je enega izgubila julija letos.

Ukrajinci mirage skrivajo pred Rusi

Da bi letala zaščitili pred napadi, pogosto spreminjajo njihovo lokacijo. V enem tednu so že vzletela s treh različnih letališč, je pilot pojasnil v videoposnetku.

Kljub visoki učinkovitosti mirage 2000 pilot vidi prostor za izboljšave. Čeprav je raketa magic 2 močna, je primerna le za kratke dosege. Glede na ruske obsežne napade z droni in raketami Ukrajina potrebuje tudi orožje dolgega dosega, ki je učinkovito in stroškovno učinkovito.

Letala rafale

Pilot je omenil tudi sodobno francosko lovsko letalo rafale. Zaradi podobnosti z mirage 2000 se ga je mogoče hitro naučiti uporabljati in bi lahko dolgoročno okrepilo ukrajinsko obrambo.