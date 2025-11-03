Ameriški generali zaskrbljeni: To je uspelo Kitajcem

Zračna premoč ZDA bledi, saj Kitajska povečuje svoje sile, opozarja nekdanji pilot bojnega letala. Kitajske zračne sile naj bi tako po velikosti, zmogljivostih in pripravljenosti na spopad bodisi dosegale bodisi celo presegale ameriško raven.

Ameriški vojaški uradniki so že dolgo zaskrbljeni zaradi staranja in krčenja flote ameriških zračnih sil, še zlasti ker na drugi strani kitajske zračne sile še naprej rastejo ne le po velikosti, temveč tudi po bojni zmogljivosti in pripravljenosti, piše ameriški medij Business Insider.

"Gre nam izjemno slabo"

"Ko primerjamo obe floti, zlasti glede zmogljivosti in pripravljenosti, nam gre slabo, izjemno slabo," opozarja upokojeni polkovnik ameriških letalskih sil John Venable, nekdanji pilot F-16.

Ameriške zračne sile imajo skupno več kot dva tisoč bojnih letal, vendar je le delček tega števila delujoč in dejansko pripravljen za boj.

Nova letala prihajajo počasneje, kot odslužena odhajajo

Pentagon pričakuje, da bo celotna flota, ki jo sestavljajo lovci, transportna letala, bombniki, tankerji in druge vrste letal, padla pod pet tisoč in se še naprej zmanjševala, saj starejša letala niso več primerna za uporabo, nova pa le počasi nabavljajo. Tudi s preostalimi letali ne dosegajo vedno pričakovane stopnje pripravljenosti, piše Business Insider.

Število ameriških bojnih letal se vse bolj krči, tudi zato ker nova izdelujejo počasneje, kot odslužena odhajajo v pokoj. Na fotografiji: ameriški A-10, ki so ga začeli izdelovati v 70. letih preteklega stoletja. To letalo bi moralo biti v ameriškem letalstvu že v pokoju, a še niso našli zamenjave zanj. Foto: Guliverimage

Uradniki ameriških zračnih sil so izjavili, da se bo velikost flote še zmanjšala, vendar so nove zmogljivosti namenjene ohranjanju želene premoči. Zračne sile izvajajo strategijo, katere cilj je sprostiti vire in prednostne naloge za zagotavljanje naprednih zmogljivosti za kompleksen konflikt.

Težave s posodabljanjem letalstva?

Vendar pa so bili številni programi modernizacije odloženi, skrajšani ali odpovedani, kot sta Venable in vojaški analitik Joshua Baker v začetku letošnjega leta ugotovila v poročilu Mitchllovega inštituta za letalske študije.

Izkušnje kažejo, da nekatere zmogljivosti verjetno ne bodo operativne v prvotno načrtovanem številu, kot je bilo to že v primeru bombnika B-2 in bojnega letala F-22.

Težave pri spopadih s Kitajsko za Tajvan?

Na drugi strani je Kitajska posodobila celotno svojo floto na prvi bojni črti z lovskimi letali četrte in pete generacije, je dejal Venable letos septembra ne eni od konferenc, posvečeni letalstvu, in dodal: "Imajo 1.100 letal, ki lahko delujejo nad Tajvanom brez polnjenja z gorivom v zraku."

Težava za ameriško bojno letalstvo je tudi, da je število izdelanih novih letal manjše, kot je bilo sprva obljubljeno. To velja tudi za radarsko nezaznavni bombnik B-2 (na fotografiji). Foto: Guliverimage

ZDA bi morale v primeru konflikta s Kitajsko zaradi Tajvana leteti na daljše misije, ker so ameriške letalske baze dlje od potencialnega območja delovanja.

Kitajci izdelujejo letala hitreje kot Američani

Čeprav imajo ZDA še vedno precejšnje prednosti na področju tehnologije prikritega letenja, logistike, izkušenj in zavezništev, pa geografija in naraščajoča ognjena moč Kitajske zmanjšujeta to prednost, zlasti v primeru konflikta zaradi Tajvana.

Kitajska prav tako hitreje proizvaja letala kot ZDA. V začetku letošnjega leta je admiral Samuel Paparo, vodja ameriškega indijsko-pacifiškega poveljstva, kongresu povedal, da Kitajska proizvaja lovska letala v razmerju 1,2 : 1 v primerjavi z ZDA.

Ameriški piloti z manj urami letenja kot kitajski?

Proračun ameriških letalskih sil za fiskalno leto 2026 vključuje nakup le 24 letal F-35 – polovico prvotno načrtovanega števila. Lovec F-35 in druga ameriška letala so preizkušeni v bojih in jih ameriška vojska še vedno šteje za boljše od ocenjenih zmogljivosti kitajske flote, kljub temu pa pekinške zračne sile predstavljajo vse večji izziv.

Kitajska bojna letala so vse bolj zmogljiva. Narašča tudi njihovo število, kitajski bojni piloti pa imajo veliko število ur letenja. Na fotografiji: kitajsko bojno letalo J-35. Foto: Guliverimage

Zdi se, da Kitajska usposablja pilote tudi z več urami letenja kot ZDA, je dejal Venable. "Trenutno v povprečju opravimo približno 110 ur na pilota, medtem ko kitajski piloti v povprečju opravijo 200 ur na leto."

Manj denarja za letalstvo po hladni vojni

"Imajo zmogljivosti. Kitajske zmogljivosti so konkurenčne. Operativna pripravljenost ni več enaka, in to je bila naša velika prednost med hladno vojno," trdi Venable.

Venable in drugi so že prej poudarili, da so po koncu hladne vojne proračunski rezi privedli do zmanjšanja flote zračnih sil. Prav tako so nenehne napotitve ameriškega vojaškega letalstva v zadnjih dveh desetletjih znatno obremenile operativno pripravljenost, osebje, opremo in letala zračnih sil.

Stran od boja proti vstajnikom, spopadanje z velesilami?

Težave zračnih sil poudarjajo širši premik v Pentagonu: stran od desetletij boja proti vstajam in terorizmu ter k pripravam na tekmovanje velikih sil, na soočenje in morebitne konflikte.

Ameriško letalstvo bo v fiskalnem letu 2026 dobilo 24 najsodobnejših ameriških letal F-35 (na fotografiji), kar je polovico od sprva načrtovanega števila. Foto: Guliverimage

Ko preidemo iz delovanja proti vstajnikom (mišljena je uporaba ameriških bojnih letal proti terorističnim organizacijam, kot sta Al Kaida in Islamska država, pa boji proti afganistanskim talibanom in jemenskim hutijevcem, op. p.) v pripravo na konkurenco ali spopad z enakovrednim nasprotnikom, je vse drugače, je lani dejal generalpodpolkovnik Richard G. Moore.

Ameriški general bije plat zvona

Moore, ki je namestnik načelnika generalštaba letalskih sil za načrtovanje in programe, opozarja: "Nimamo štiri tisoč lovskih letal, imamo jih dva tisoč. V povprečju niso stara osem let, ampak 28. Naši piloti ne letijo od 18 do 20 ur na mesec, ampak od šest do osem ur na mesec. Nismo pripravljeni na konkurenco velikih sil, ampak na boj proti vstajnikom."