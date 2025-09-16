Novo poročilo o Kitajski je prestrašilo Američane

Novo poročilo ameriškega možganskega trusta CNAS razkriva ogromne slabosti v obrambi ameriške vojske pred droni. Trdi, da ameriška vojska ni pripravljena na množični napad z roji majhnih in poceni dronov iz Kitajske.

Poročilo ameriškega možganskega trusta Center za novo ameriško varnost (CNAS) opozarja: v morebitni vojni s Kitajsko bi lahko ameriško vojsko preplavili množični napadi dronov.

Milijon kitajskih dronov?

Kitajska že leta vlaga ogromne vsote v brezpilotne sisteme, zlasti v majhne, ​​poceni napadalne drone. Po poročanju ameriškega medija Business Insider Peking načrtuje, da bo do leta 2026 proizvedel približno milijon teh letal.

Peking je pred kratkim izpopolnil svojo strategijo za drone na podlagi opazovanj vojne v Ukrajini. Kitajska vojska eksperimentira z manjšimi droni, optičnim krmiljenjem in sodobnimi izvidniškimi letali. Zaradi tega je Peking trenutno vodilni akter na področju brezpilotnih letal, navaja poročilo CNAS.

Simulacija kitajskega napada z roji dronov na Američane

Simulacija, ki jo je izvedel možganski trust, zdaj kaže, da bi Kitajska lahko namestila različne vrste brezpilotnih letalnikov znotraj strateške otoške verige, ki se razteza od Japonske do Tajvana in Filipinov. Scenarij jasno kaže: brez večjih zalog in bolje integriranih obrambnih sistemov ZDA niso ustrezno pripravljene.

Pentagon je prepoznal pomen razvoja obrambnih sistemov. Vendar pa po podatkih CNAS ZDA nimajo potrebnega tempa, da bi se resnično spopadle z naraščajočo grožnjo.

Predragi ameriški obrambni sistemi?

Poročilo navaja, da so dozdajšnje naložbe ZDA nezadostne. Velik del proračuna gre tudi v predrage obrambne sisteme, katerih namestitev stane veliko več kot poceni kitajski brezpilotni letalniki, za uničenje katerih so namenjeni. Samo leta 2025 naj bi v nove tehnologije steklo približno 7,4 milijarde dolarjev, poroča Business Insider.

Ameriška vojska se zanaša tudi na lasersko in mikrovalovno orožje. Vendar pa po podatkih mnogi od teh sistemov trenutno obstajajo le kot prototipi in jih ni mogoče namestiti v velikem obsegu. Ameriška vojska je priznala pomanjkljivosti na tem področju.

Ameriška protistrategija

Admiral Samuel Paparo iz ameriškega indo-pacifiškega poveljstva je predlagal protistrategijo. V skladu s to strategijo bi ZDA lahko Tajvansko ožino spremenile v neprehodno območje za Kitajsko z uporabo rojev dronov.

Lani je dejal, da bi se Tajvanska ožina lahko spremenila v t. i. brezpilotno pokrajino s poceni droni, ki bi lahko preobremenili kitajske oborožene sile in ZDA kupili čas v primeru invazije ali blokade Tajvana.