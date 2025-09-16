Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Samuel Paparo ZDA Tajvan droni Kitajska

Novo poročilo o Kitajski je prestrašilo Američane

Kitajski dron | Kitajska že leta izdeluje drone. Na fotografiji iz leta 2019 vidimo zakriti dron, ki je velik kot lovsko letalo. Toda na podlagi izkušenj iz vojne v Ukrajini so začeli Kitajci zdaj izdelovati množico manjših dronov. | Foto Guliverimage

Kitajska že leta izdeluje drone. Na fotografiji iz leta 2019 vidimo zakriti dron, ki je velik kot lovsko letalo. Toda na podlagi izkušenj iz vojne v Ukrajini so začeli Kitajci zdaj izdelovati množico manjših dronov.

Foto: Guliverimage

Novo poročilo ameriškega možganskega trusta CNAS razkriva ogromne slabosti v obrambi ameriške vojske pred droni. Trdi, da ameriška vojska ni pripravljena na množični napad z roji majhnih in poceni dronov iz Kitajske.

Poročilo ameriškega možganskega trusta Center za novo ameriško varnost (CNAS) opozarja: v morebitni vojni s Kitajsko bi lahko ameriško vojsko preplavili množični napadi dronov.

Milijon kitajskih dronov?

Kitajska že leta vlaga ogromne vsote v brezpilotne sisteme, zlasti v majhne, ​​poceni napadalne drone. Po poročanju ameriškega medija Business Insider Peking načrtuje, da bo do leta 2026 proizvedel približno milijon teh letal.

Samuel Paparo ZDA Tajvan droni Kitajska
