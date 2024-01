Kitajci razočarani nad domnevnim čudežnim ruskim orožjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusija je v vojni proti Ukrajini začela uporabljati tudi hipersonične rakete kinžal. Toda to orožje, ki so ga imeli nekateri za čudežno rusko orožje, za zdaj ni imelo kakšnega občutnega vpliva na potek vojne. Spopade ruskih kinžalov in ameriških protiraketnih sistemov patriot, ki jih uporablja Ukrajina, podrobno spremljajo tudi Kitajci.

Vojna v Ukrajini je tudi nekakšen laboratorij, v katerem lahko Zahod oziroma ZDA spremljajo, kako se njihovo orožje odreže v bojih z najsodobnejšim in najnovejšim ruskim orožjem. Med drugim tudi, kako je obrambni sistem patriot uspešen v boju z ruskimi hipersoničnimi raketami kinžal (sl. bodalo).

Vojna v Ukrajini je pod kitajskim drobnogledom

Spopade zahodnega in ruskega orožja budno spremlja tudi Kitajska, ki vse bolj meri moči na Daljnem vzhodu in tihooceanskem območju z ZDA (ter se morda že pripravlja za spopad z Američani v primeru naskoka na Tajvan). Poleg tega obrambni sistem patriot uporablja tudi Tajvan. V svoji orožarni naj bi imela tajvanska vojska več kot ducat baterij patriotov.

Po ameriških in ukrajinskih navedbah so patrioti na nebu nad Ukrajino kmalu začeli uspešno prestrezati kinžale. To je sprožilo resna vprašanja o obsegu morebitne bojne prednosti, ki bi jo lahko hipersonične rakete dale Rusiji, piše ameriški medij Newsweek.

Kitajsko nezadovoljstvo nad kinžali

Na uspehe patriotov proti kinžalom so postali pozorni tudi Kitajci. Tako je po pisanju Newsweeka kitajski vojaški analitik Jin Džie v članku za eno od kitajskih revij za vojaška vprašanja zapisal, da je vse več dokazov, ki kažejo, da je to, kar pravijo ZDA in Ukrajina o prestreženih kinžalih, res. Zapisal je tudi, da kinžali niso tako odločilno orožje, kot je upal Kremelj.

Ameriški protiraketni sistem patriot se za zdaj izkazal pri uničevanju kinžalov. Foto: Reuters

Jin je še zapisal, da je kinžalova sposobnost izvajanja jadralnega letenja na dolge razdalje v atmosferi, kar je ključno merilo kakovosti hiperzvočnega orožja, premajhna. Kinžali sicer večinoma temeljijo na tehnologiji, razviti v 80. letih preteklega stoletja, število kinžalov, ki jih ima zdaj na razpolago ruska vojska, pa je verjetno majhno. Kinžali imajo lahko tako navadno kot jedrsko bojno glavo.

Izboljšave patriotovih algoritmov

Kitajci so zaskrbljeni tudi zato, ker bodo Američani izkušnje iz vojne v Ukrajini uporabili za izboljšanje obstoječe ameriške zračne obrambe in razvoj raket naslednje generacije, je za Newsweek dejal vojaški strokovnjak Jan Kallberg.

Prepričan je, da bodo izboljšave patriotovega algoritma za prestrezanje raket Pekingu samo še povečale glavobol, tudi zato, ker orožarna kitajske vojske vključuje veliko sistemov, ki temeljijo na ruski tehnologiji.

Zakaj je vojna v Ukrajini pomembna za obrambo Tajvana?

To dejstvo je pomembno pri obrambi Tajvana pred Kitajsko. Čeprav ZDA uradno diplomatsko ne priznavajo Tajvana, ohranjajo desetletja dolgo politiko zagotavljanja samoobrambe otoka in so njegov glavni dobavitelj orožja.

Kitajske hipersonične rakete dongfeng-17 (DF-17). Sestavljene so iz balistične rakete dolgega dosega, ki kot bojno glavo uporablja hipersonično jadralno plovilo. To se pred ciljem loči od nosilne rakete ter na nizki višini leti cikcak proti cilju. DF-17 je zasnovan za uničevanje ameriških letalonosilk. Foto: Guliverimage

Če bo Kitajska zaznala naraščajoči razkorak v prevladi med ameriško zračno obrambo ter rusko in kitajsko raketno tehnologijo, bo Peking verjetno naredil vse, kar lahko, da Tajvanu omeji splošni dostop do ameriške vojaške tehnologije. Če tega ne bo storil, bi to pomenilo slab začetek vsakega poskusa zavzetja otoka s silo – možnosti, ki je kitajski voditelji ne želijo izključiti, je še dejal Kallberg.

Šibki točki patriotov

A sistemi patriot imajo tudi šibki točki – omejen doseg in nezadostno doseganje višine, zato lahko kitajske balistične rakete dongfeng-17 prestrežejo šele na koncu njihove poti, prepozno, da bi ustavili jadralno hipersonično plovilo (ki je kot bojna glava nameščen na balistični raketi dongfeng-17 in ki, ko se loči od nosilne rakete, leti proti cilju cikcak na nizki višini, op. p.), je za Newsweek povedal tajvanski vojaški strokovnjak Šu Hsiaohuang.

Dongfeng-17 je zasnovan za uničevanje ameriških letalonosilk. A kot pravi Šu, je morda primernejši za napad na oddaljene cilje, kot so ameriške vojaške baze na Japonskem ali na Guamu, kar je ključnega pomena za ameriško vojaško moč v regiji.

Šibka točka hipersoničnih raket

Kitajska je v razvoju hipersoničnih raket v prednosti pred ZDA. Medtem ko ameriška vojska hipersoničnih raket še nima v uporabi, je Kitajska že preizkusila in namestila različice za uporabo v zraku, na kopnem in na morju.

Vendar pa kitajsko hipersonično orožje še ni bilo preizkušeno v boju proti premikajočim se sovražnim vojaškim ladjam, ki so opremljene s protiraketno obrambo. Šibka točka hipersoničnih raket je tudi, da med potjo do cilja potrebujejo stalne informacije, ki jim jih dajejo sateliti, te povezave med raketo in satelitom pa je morda mogoče prekiniti, še piše Newsweek.