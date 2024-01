Bo Rusiji kmalu zmanjkalo tankov? #video

Če se bo ruska vojna proti Ukrajini nadaljevala še nekaj let, bi lahko Rusiji po nekaterih zahodnih ocenah zmanjkalo bojnih vozil in tankov. Moskva sicer trdi, da kljub velikim izgubam vsako leto popravi ali izdela veliko število tankov. Številni strokovnjaki pa dvomijo o teh ruskih trditvah.

Rusija je 24. februarja leta 2022 vdrla v Ukrajino z 2.987 tanki tipa T-55, T-62, T-72, T-80 in T-90. Po 23 mesecih težkih bojev so Rusi po izračunih neodvisnih vojaških analitikov izgubili najmanj 2.619 tankov, piše ameriški medij Forbes.

Ukrajinci ruske tanke, vredne tudi nekaj milijonov evrov, uničujejo tudi z droni, ki stanejo nekaj sto evrov. Z droni napadajo zadnji del tankov, ki je najbolj ranljiv. Takšen prizor lahko vidimo v videoposnetku na vrhu članka, ki prikazuje napad ukrajinskega drona na zadnji del ruskega tanka, kjer je spravljeno topovsko strelivo.

Brez novih tankov in popravil bi imela zdaj Rusija le 368 tankov

Ukrajinci so v spopadih uničili 1.725 ruskih tankov, poškodovali 145 in zajeli 544. Še 205 tankov so ruske tankovske posadke same zapustile in pustile na bojiščih. Če Rusija ne bi nadomeščala tankovske izgube, bi imela zdaj na voljo samo 368 tankov. Na drugi strani imajo zdaj Ukrajinci na voljo okoli tisoč tankov.

Toda Rusi imajo seveda lastno proizvodnjo tankov, in sicer v tovarni Uralvagonzavod v mestu Nižni Tagil. V tem mestu na vzhodni strani Urala izdelujejo sodobne tanke T-90. Poleg tega ima Rusija še štiri tovarne, v katerih lahko popravlja poškodovane tanke oziroma posodablja zastarele.

Imajo Rusi res na voljo 2.400 ali le 1.180 tankov?

Po ruskih trditvah so v Rusiji leta 2022 izdelali, popravili ali posodobili 500 tankov, lani pa kar 1.500. Skupaj torej dva tisoč tankov. Po teh izračunih ima Rusija zdaj na voljo okoli 2.400 tankov. Toda številni zunaj Rusije dvomijo o teh številkah.

Rusija je februarja 2022, ko je napadla Ukrajino, imela na voljo 2.987 tankov. Do zdaj jih je po nekaterih ocenah v bojih izgubila najmanj 2.619. Ukrajinci so v spopadih uničili 1.725 ruskih tankov, poškodovali 145 in zajeli 544. Še 205 tankov so ruske tankovske posadke same zapustile na bojiščih. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Po izračunih ukrajinske spletne strani Militarni, ki se opirajo na nekatere obveščevalne podatke, naj bi Rusija na leto izdelala ali popravila le 390 tankov. V letu 2022 in 2023 tako skupaj 780 tankov. Če so ti izračuni pravilni, ima ruska vojska zdaj na voljo skupaj okoli 1.180 tankov, kar je le malenkost več od ocenjenega števila ukrajinskih tankov.

Ali Rusija izgubi več tankov, kot jih lahko nadomesti?

Poleg tega naj bi Rusi v svojih frontalnih napadih na več krajih 600 kilometrov dolge fronte izgubljali več tankov, kot bi jih lahko nadomestili po najbolj optimističnih scenarijih. Če so te ocene pravilne, bi lahko Rusija v prihodnosti ostala brez tankov.

To tudi pomeni, da so ruske grožnje, kako bo spravila na kolena Ukrajino in njene zahodne zaveznike s pomočjo dolgotrajne vojne izčrpavanja, v resnici prazne, še piše Forbes.

Švedska ocena o 560 novih ruskih tankih na leto

Podobno analizo števila ruskih tankov je objavil tudi nemški medij Frankfurter Rundschau, ki se sklicuje na ocene švedskega raziskovalnega inštituta FOI, po katerih ima ruska vojska vsako leto na voljo 560 novih tankov.

Ruski predsednik Vladimir Putin na obisku v ruski tovarni tankov Uralvagonzavod. Foto: Guliverimage

Koliko tankov je dejansko trenutno v uporabi v vojni v Ukrajini oziroma koliko tankov še ima na voljo Rusija, so le ocene, ki jih ni mogoče zanesljivo potrditi. Natančnega števila ni mogoče ugotoviti niti z uporabo satelitskih posnetkov.

Velike ruske tankovske izgube pri Avdijivki

Vsekakor pa so ruske izgube tankov v zadnjih napadih velike. Samo pri napadih na kraj Avdijivka naj bi Rusi po ocenah ameriških obveščevalnih služb od oktobra do decembra lani izgubili več kot 220 tankov, še piše Frankfurter Rundschau.