Po več kot 500 letih izbruhnil ruski vulkan. Kako je to mogoče? #video

Vulkan na polotoku Kamčatka je ponoči izbruhnil in v zrak izbruhal ogromen oblak pepela, ki je segal do šest kilometrov visoko, poroča Reuters. Po navedbah ruskega ministrstva za izredne razmere trenutno ni nevarnosti za naseljena območja.

👀 WOW! WOW! FIRST RECORDED eruption!



Krasheninnikov volcano in Kamchatka, Russia has erupted! 🌋



Krasheninnikov volcano began its FIRST RECORDED eruption at 16:50 UTC on August 2, 2025. Initial explosions sent ash up to 3–4 km above sea level, later rising to 5–6 km. Ashfall… pic.twitter.com/HDR3fWyFJB