Grozljivi cunamiji: so se napovedi uresničile?

Po izjemno močnem potresu z magnitudo 8,8, ki je v sredo stresel rusko daljnovzhodno obalo Kamčatke, sledil pa je izbruh najaktivnejšega vulkana na polotoku, so oblasti v številnih državah, vse do Francoske Polinezije in Čila, izdale opozorila pred cunamijem in milijone pozvale k evakuaciji. K sreči so bili valovi večinoma manjši od napovedi, poročil o smrtnih žrtvah ni, tudi materialna škoda je bila večinoma manjša od pričakovanj, poroča Reuters.

Na Kamčatki so zabeležili od tri- do petmetrske valove. Potres je poškodoval stavbe, več ljudi je bilo ranjenih.

Na Japonskem, kjer je še vedno živ spomin na grozljiv potres leta 2011 z magnitudo 9,0, ki je povzročil jedrsko ekološko katastrofo, so oblasti ukazale evakuacijo prebivalstva. K umiku so pozvali tudi ljudi na Havajih.

Do srede zvečer so Japonska, Havaji in Rusija znižali večino opozoril pred cunamijem. Na Havajih so zabeležili do 1,7 metra visoke valove, medtem ko je na Japonskem največji zabeleženi val dosegel 1,3 metra, so po poročanju agencije Reuters sporočile oblasti.

Popotresni valovi so dosegli tudi Francosko Polinezijo, vendar so bili manjši kot strah, ki so ga med prebivalci zasejala opozorila pred 2,5 metra visokimi valovi in pozivi k umiku na višje ležeča območja.

Ruski znanstveniki pojasnjujejo, da je bil tokratni potres na Kamčatki najmočnejši v tej regiji od leta 1952. Ameriški geološki zavod je sporočil, da je bil potres plitek, na globini 19,3 kilometra, z žariščem 119 kilometrov vzhodno-jugovzhodno od Petropavlovska-Kamčatskega, mesta s 165 tisoč prebivalci.

V Severo-Kurilsku na severnih Kurilskih otokih so valovi cunamija presegli tri metre, največji tudi do pet metrov, je poročala ruska tiskovna agencija RIA. Potres z magnitudo 6,07 je kasneje prizadel Kurilske otoke, ki ležijo med Kamčatko in severno Japonsko, je sporočil nemški raziskovalni center za geoznanosti.

Kasneje je na Kamčatki izbruhnil še vulkan Ključevskoj, ki leži približno 450 kilometrov severno od regionalne prestolnice Petropavlovsk-Kamčatski in je eden najvišjih vulkanov na svetu.

Na območjih zahodne obale Severne Amerike so opozorila pred cunamijem preklicali.