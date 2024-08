Japonsko stresel močan potres: izdali opozorilo pred cunamijem

Žarišče potresa je nedaleč od obale mesta Miyazaki na otoku Kjušu na Japonskem.

Bojijo se, da bi potres lahko povzročil cunami, zato so za vzhodno in južno obalo Kjušuja ter južno obalo Šikokuja izdali dodatno opozorilo, je sporočila meteorološka agencija.

Napovedani so valovi do višine enega metra. Doslej so opazili približno dvajset centimetrske valove.

Na otoku so zaradi potresa ustavili hitre vlake.