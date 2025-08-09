Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

Sobota,
9. 8. 2025,
17.45

Sobota, 9. 8. 2025, 17.45

34 minut

Demografska kriza na Japonskem: stanje vsako leto slabše

R. K.

Tokio, ljudje | Rodnost na Japonskem je nizka že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja, strokovnjaki pa opozarjajo, da bodo za spremembo trenda potrebna desetletja. | Foto Guliverimage

Rodnost na Japonskem je nizka že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja, strokovnjaki pa opozarjajo, da bodo za spremembo trenda potrebna desetletja.

Foto: Guliverimage

V lanskem letu so na Japonskem zabeležili skoraj milijon več smrti kot rojstev, kar predstavlja največji letni upad prebivalstva od začetka zbiranja podatkov leta 1968.

Japonski premier Šigeru Išiba je demografsko krizo opisal kot "tiho izredno stanje" in obljubil družinam prijazne politike, kot sta brezplačno varstvo otrok in bolj fleksibilen delovni čas. Kljub prizadevanju oblasti, uvedene spremembe zaenkrat niso imele velikega učinka. 

Novi podatki, ki jih je ta teden objavilo ministrstvo za notranje zadeve in komunikacije, so pokazali, da se je število japonskih državljanov v letu 2024 zmanjšalo za 908.574. Japonska je zabeležila 686.061 rojstev, kar je najnižje število od začetka beleženja podatkov leta 1899. Umrlo pa je skoraj 1,6 milijona ljudi. Že 16 leto zapored beležijo upad prebivalstva. 

Medtem pa je število tujcev na Japonskem doseglo rekordnih 3,6 milijona, kar predstavlja skoraj tri odstotke japonskega prebivalstva. 

Mesta in vasi so prazna

Ljudje se izseljujejo, vedno več mest in vasi je praznih. V zadnjih dveh desetletjih je bilo zapuščenih skoraj štiri milijone domov, kažejo lani objavljeni vladni podatki. 

Vlada si že leta prizadeva povečati rodnost s spodbudami, od stanovanjskih subvencij do plačanega starševskega dopusta. Vendar pa globoko zakoreninjene kulturne in gospodarske ovire ostajajo. Visoki življenjski stroški in slabe možnosti za karierno napredovanje ter toga delovna kultura številne mlade odvračajo od ustvarjanja družin. 

