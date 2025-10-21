Spodnji dom japonskega parlamenta je Sanae Takaiči iz vrst vladajoče Liberalno-demokratske stranke (LDP) danes imenoval za premierko. Prva ženska na čelu japonske vlade, ki je bila nepričakovano imenovana že v prvem krogu glasovanja, bo položaj uradno prevzela danes po srečanju s cesarjem, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pot za imenovanje 64-letne predsednice LDP za premierko se je odprla, ko sta LDP in japonska stranka za inovacije (JIP) v ponedeljek podpisali nov koalicijski dogovor. Podpis dogovora je sledil razpadu vladajoče japonske koalicije pred nekaj več kot enim tednom, ko je koalicijski partner Komeito izstopil iz zavezništva z LDP. S tem je bilo pod vprašaj postavljeno imenovanje Takaiči na položaj premierke, saj njena stranka nima večine v parlamentu.

Takaiči je predsednica vlade postala v tretjem poskusu. Je četrta predstavnica na čelu japonske vlade iz vrst LDP v zadnjih petih letih. Foto: Reuters

Pripada konservativnemu krilu LDP in velja za varovanko pokojnega nekdanjega premierja Šinza Abeja. Nekdanja bobnarka heavy metal skupine je vodja LDP postala 4. oktobra. Je oboževalka nekdanje britanske premierke Margaret Thatcher in je po poročanju britanskega BBC znana kot japonska železna lady.

Na položaju premierke jo čakajo številni izzivi, med drugim boj proti upočasnjeni gospodarski rasti, obvladovanje nestabilnih odnosov med ZDA in Japonsko ter poenotenje vladajoče stranke, ki jo pretresajo škandali in notranji konflikti.

Foto: Reuters