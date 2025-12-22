Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T. H.

Ponedeljek,
22. 12. 2025,
7.00

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vlada Robert Golob Robert Golob Janez Janša Janez Janša

Ponedeljek, 22. 12. 2025, 7.00

20 minut

Anketa: SDS in Svoboda ostajata daleč pred ostalimi

Avtor:
M. T. H.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Robert Golob Janez Janša | Anketa Mediane za RTV Slovenija potrjuje stabilen razpored na vrhu: SDS ostaja prva, Gibanje Svoboda pa je v primerjavi s prejšnjo meritvijo izboljšalo rezultat. | Foto Vlada Republike Slovenije / STA

Anketa Mediane za RTV Slovenija potrjuje stabilen razpored na vrhu: SDS ostaja prva, Gibanje Svoboda pa je v primerjavi s prejšnjo meritvijo izboljšalo rezultat.

Foto: Vlada Republike Slovenije / STA

Javnomnenjska anketa, ki jo je pripravil Inštitut Mediana za RTV Slovenija, kaže nadaljevanje razmerij, ki jih zaznavajo že prejšnje meritve. Na vrhu ostaja SDS, na drugem mestu pa Gibanje Svoboda, ki je v primerjavi s prejšnjo anketo nekoliko izboljšalo rezultat. Slednje kaže na stabilizacijo razmerij na vrhu, pri čemer se preostali politični prostor razporeja okoli teh dveh osi. Za razmerja na vrhu med vodilnima strankama bo do volitev ključno, kdo bo uspešnejši pri mobilizaciji lastnega volilnega bazena in nagovarjanju neopredeljenih volivcev.

Če bi bile volitve danes, bi največ podpore prejela SDS z 21,1 odstotka glasov. Na drugem mestu je Gibanje Svoboda s 17,5 odstotka podpore, sledita koalicijski Socialni demokrati s 5,7 odstotka in opozicijska NSi s 4,4 odstotka. Peto mesto znova zaseda zunajparlamentarna Resnica, ki bi jo volilo 4,2 odstotka vprašanih. Gibanje Svoboda je edina parlamentarna stranka med prvimi petimi, ki je v primerjavi z novembrsko anketo podporo povečala – za skoraj odstotno točko. Ostalim strankam se je podpora nekoliko znižala.

Robert Golob, Janez Janša
Novice Bitka za vrh: SDS in Svoboda ostajata v igri za prvo mesto

Pred parlamentarnim pragom ostaja precejšnja gneča. Skupna lista Levica in Vesna bi prejela 3,7 odstotka podpore, Demokrati 3,5 odstotka, Mi, socialisti tri odstotke. Pirati ostajajo pri 2,5 odstotka, Prerod pa pri 2,4 odstotka podpore. Neodločenih je 15,9 odstotka vprašanih, dodatnih 6,3 odstotka jih je odgovorilo, da ne bi volili nobene od navedenih strank.

Priljubljenost politikov

Med najbolj priljubljenimi politiki na vrhu lestvice ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar. Sledita ji gospodarski minister in predsednik SD Matjaž Han ter predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, tesno za njo pa evropska komisarka Marta Kos

V nadaljevanju lestvice sledijo nekateri ministri in predsedniki strank, razlike med njimi pa niso izrazite. Med drugim so v prvi deseterici še Tanja Fajon, Jernej Vrtovec, Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič in Asta Vrečko. Sledi predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša, nato predsednik državnega sveta Marko Lotrič ter predsednik vlade Roberta Goloba. Za njim sta predsednik nove stranke Prerod Vladimir Prebilič in obrambni minister Borut Sajovic.

Kdo je najodgovornejši za uspešen zaključek preiskave v primeru Šutar?

Mediana je za RTV merila tudi, kdo je po mnenju javnosti najodgovornejši za uspešen zaključek preiskave v primeru Šutarja. Na to vprašanje je največ anketirancev odgovorilo, da so to policisti (24,6 odstotka), na drugo mesto so uvrstili sodstvo (21,8 odstotka). Politika je na tretjem mestu (18,7 odstotka), tožilstvo, ki vodi preiskavo, pa je z 11,9 odstotka na četrtem mestu. Več kot 16 odstotkov vprašanih ni izbralo nobenega odgovora ali pa na vprašanje niso želeli odgovoriti.

Robert Golob, državni zbor
Novice Golobovi vladi ob koncu leta raste podpora
vlada Robert Golob Robert Golob Janez Janša Janez Janša
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.