Javnomnenjska anketa, ki jo je pripravil Inštitut Mediana za RTV Slovenija, kaže nadaljevanje razmerij, ki jih zaznavajo že prejšnje meritve. Na vrhu ostaja SDS, na drugem mestu pa Gibanje Svoboda, ki je v primerjavi s prejšnjo anketo nekoliko izboljšalo rezultat. Slednje kaže na stabilizacijo razmerij na vrhu, pri čemer se preostali politični prostor razporeja okoli teh dveh osi. Za razmerja na vrhu med vodilnima strankama bo do volitev ključno, kdo bo uspešnejši pri mobilizaciji lastnega volilnega bazena in nagovarjanju neopredeljenih volivcev.

Če bi bile volitve danes, bi največ podpore prejela SDS z 21,1 odstotka glasov. Na drugem mestu je Gibanje Svoboda s 17,5 odstotka podpore, sledita koalicijski Socialni demokrati s 5,7 odstotka in opozicijska NSi s 4,4 odstotka. Peto mesto znova zaseda zunajparlamentarna Resnica, ki bi jo volilo 4,2 odstotka vprašanih. Gibanje Svoboda je edina parlamentarna stranka med prvimi petimi, ki je v primerjavi z novembrsko anketo podporo povečala – za skoraj odstotno točko. Ostalim strankam se je podpora nekoliko znižala.

Pred parlamentarnim pragom ostaja precejšnja gneča. Skupna lista Levica in Vesna bi prejela 3,7 odstotka podpore, Demokrati 3,5 odstotka, Mi, socialisti tri odstotke. Pirati ostajajo pri 2,5 odstotka, Prerod pa pri 2,4 odstotka podpore. Neodločenih je 15,9 odstotka vprašanih, dodatnih 6,3 odstotka jih je odgovorilo, da ne bi volili nobene od navedenih strank.

Priljubljenost politikov

Med najbolj priljubljenimi politiki na vrhu lestvice ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar. Sledita ji gospodarski minister in predsednik SD Matjaž Han ter predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, tesno za njo pa evropska komisarka Marta Kos.

V nadaljevanju lestvice sledijo nekateri ministri in predsedniki strank, razlike med njimi pa niso izrazite. Med drugim so v prvi deseterici še Tanja Fajon, Jernej Vrtovec, Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič in Asta Vrečko. Sledi predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša, nato predsednik državnega sveta Marko Lotrič ter predsednik vlade Roberta Goloba. Za njim sta predsednik nove stranke Prerod Vladimir Prebilič in obrambni minister Borut Sajovic.

Kdo je najodgovornejši za uspešen zaključek preiskave v primeru Šutar?

Mediana je za RTV merila tudi, kdo je po mnenju javnosti najodgovornejši za uspešen zaključek preiskave v primeru Šutarja. Na to vprašanje je največ anketirancev odgovorilo, da so to policisti (24,6 odstotka), na drugo mesto so uvrstili sodstvo (21,8 odstotka). Politika je na tretjem mestu (18,7 odstotka), tožilstvo, ki vodi preiskavo, pa je z 11,9 odstotka na četrtem mestu. Več kot 16 odstotkov vprašanih ni izbralo nobenega odgovora ali pa na vprašanje niso želeli odgovoriti.