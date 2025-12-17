Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
17. 12. 2025,
6.10

Sreda, 17. 12. 2025, 6.10

Upokojencem bo danes na račun sedel zimski dodatek

Avtorji:
K. M., STA

Upokojenci, zimski dodatek | Zimski dodatek se bo v naslednjih letih zviševal po 20 evrov letno in leta 2029 dosegel 250 evrov. | Foto Shutterstock

Zimski dodatek se bo v naslednjih letih zviševal po 20 evrov letno in leta 2029 dosegel 250 evrov.

Foto: Shutterstock

Upokojenci in prejemniki invalidskih nadomestil bodo danes dobili zimski dodatek, ki bo znašal 150 evrov. Skupno ga bo prejelo več kot 665.400 ljudi, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa bo zanj namenil 86,9 milijona evrov. Do zimskega dodatka so upravičeni vsi, ki imajo za letošnje leto pravico do letnega dodatka.

V primeru naknadno priznane pravice do letnega dodatka za letos bo zimski dodatek izplačan najpozneje z izplačilom pokojnine in nadomestil za maj 2026.

Tokratno izplačilo bo izvedeno v skladu z zakonom o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, sistemsko pa ga ureja pokojninska reforma. Ta določa, da se bo v naslednjih letih zviševal po 20 evrov letno in leta 2029 dosegel 250 evrov. Od leta 2031 se bo višina tega zneska usklajevala enako kot transferji posameznikom in gospodinjstvom.

Vlada želi upokojencem zagotoviti boljši gmotni položaj 

Vlada želi prejemnikom nizkih pokojnin in invalidskih nadomestil z zimskim dodatkom zagotoviti boljši gmotni položaj. Ublažil naj bi jim socialno stisko, ki jo prinašajo zimski meseci. Tistim, ki so letni dodatek prejeli v sorazmernem delu, bo izplačan v sorazmernem delu.

Zimski dodatek se glede na zakon o pravici do zimskega regresa ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

