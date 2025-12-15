Upokojenci se bodo lahko kmalu razveselili zimskega dodatka. Znesek v višini 150 evrov bodo na svoje račune prejeli že v sredo, 17. decembra. Poleg pokojnine za tekoči mesec, ki bo izplačana 29. decembra, bodo v tem mesecu prejeli dvojno nakazilo.

Nakazilo zimskega dodatka upokojencem, ki je namenjeno blaženju socialne stiske v zimskih mesecih, je bilo načrtovano že v novembru, a se je sprejemanje uveljavitve pokojninske reforme zamaknilo. Zakonsko podlago za izplačilo dodatka je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) tako dobil šele decembra.

Izplačilo oproščeno plačila dohodnine in prispevkov

Zimski dodatek v višini 150 evrov bodo upokojenci prejeli v sredo, 17. decembra. Izplačilo je oproščeno plačila dohodnine in prispevkov, hkrati pa se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Tistim, ki jim bo pravica do letnega dodatka za leto 2025 priznana naknadno, pa bo dodatek izplačan ob izplačilu rednih prejemkov za leto 2026.

Upokojenci so zimski dodatek doslej prejemali le izjemoma, skladno s pokojninsko reformo pa jim bo odslej pripadal vsako leto. Letos bo znašal 150 evrov, do leta 2030 pa bo naraščal po 20 evrov letno. Leta 2030 bo dosegel končno višino 250 evrov, po tem letu pa naj bi se usklajeval enako kot transferji posameznikom in gospodinjstvom.

Poleg upokojencev bodo zimski dodatek 17. decembra prejeli tudi invalidi. Kot je v obrazložitvi člena zakona o pravici do zimskega regresa pojasnila vlada, se s tem ukrepom odraža načelo solidarnosti in socialne pravičnosti ter da družba kot celota skrbimo za svoje najranljivejše člane in jim zagotavljamo podporo.