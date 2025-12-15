Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
15. 12. 2025,
7.13

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
izplačilo pokojninska reforma upokojenci

Ponedeljek, 15. 12. 2025, 7.13

29 minut

Dobra novica za vse upokojence: kmalu bodo prejeli zimski dodatek

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Upokojenci, zimski dodatek | Upokojenci so zimski dodatek doslej prejemali le izjemoma, skladno s pokojninsko reformo pa jim bo odslej pripadal vsako leto. | Foto Shutterstock

Upokojenci so zimski dodatek doslej prejemali le izjemoma, skladno s pokojninsko reformo pa jim bo odslej pripadal vsako leto.

Foto: Shutterstock

Upokojenci se bodo lahko kmalu razveselili zimskega dodatka. Znesek v višini 150 evrov bodo na svoje račune prejeli že v sredo, 17. decembra. Poleg pokojnine za tekoči mesec, ki bo izplačana 29. decembra, bodo v tem mesecu prejeli dvojno nakazilo.

Nakazilo zimskega dodatka upokojencem, ki je namenjeno blaženju socialne stiske v zimskih mesecih, je bilo načrtovano že v novembru, a se je sprejemanje uveljavitve pokojninske reforme zamaknilo. Zakonsko podlago za izplačilo dodatka je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) tako dobil šele decembra.

Izplačilo oproščeno plačila dohodnine in prispevkov

Zimski dodatek v višini 150 evrov bodo upokojenci prejeli v sredo, 17. decembra. Izplačilo je oproščeno plačila dohodnine in prispevkov, hkrati pa se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Tistim, ki jim bo pravica do letnega dodatka za leto 2025 priznana naknadno, pa bo dodatek izplačan ob izplačilu rednih prejemkov za leto 2026.

Upokojenci so zimski dodatek doslej prejemali le izjemoma, skladno s pokojninsko reformo pa jim bo odslej pripadal vsako leto. Letos bo znašal 150 evrov, do leta 2030 pa bo naraščal po 20 evrov letno. Leta 2030 bo dosegel končno višino 250 evrov, po tem letu pa naj bi se usklajeval enako kot transferji posameznikom in gospodinjstvom.

Poleg upokojencev bodo zimski dodatek 17. decembra prejeli tudi invalidi. Kot je v obrazložitvi člena zakona o pravici do zimskega regresa pojasnila vlada, se s tem ukrepom odraža načelo solidarnosti in socialne pravičnosti ter da družba kot celota skrbimo za svoje najranljivejše člane in jim zagotavljamo podporo.

Upokojenci, starostniki
Novice Zimski dodatek upokojencem in invalidom bo izplačan 17. decembra
Robert Golob, Friderich Merz, Berlin
Novice Anketa Dela: Ocena vlade spet višja
Božičnica
Novice Državni svet odločil o ustavni presoji zakona o božičnici
izplačilo pokojninska reforma upokojenci
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.