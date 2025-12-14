Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Nedelja,
14. 12. 2025,
10.38

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,40

Natisni članek

Natisni članek
Avstralija prireditev streljanje plaža

Nedelja, 14. 12. 2025, 10.38

49 minut

Masaker na prireditvi, v oboroženem napadu ubitih najmanj deset ljudi #video

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,40
plaža, Bondi, Avstralija, streljanje | Plažo in okolico so po napadu blokirali. | Foto Reuters

Plažo in okolico so po napadu blokirali.

Foto: Reuters

V Avstraliji se je na prireditvi ob judovskem prazniku hanuka zgodil strelski napad, v katerem je bilo ubitih vsaj deset ljudi, med njimi tudi policist. Situacija je nevarna, je sporočil avstralski premier, zato so državljane na tem območju pozvali, naj upoštevajo navodila policije zvezne države Novi Južni Wales.

Svetovni mediji poročajo o oboroženem napadu na eni najbolj znanih svetovnih plaž Bondi. Televizijski mreži Sky in ABC sta predvajali posnetke ljudi, ki ležijo na tleh.

"Vsi na kraju dogodka naj se zatečejo v zavetje," je na družbenem omrežju X objavila Policija Novega Južnega Walesa (NSW) in pozvala javnost, naj se izogiba območju. 

Pojavil se je tudi videoposnetek, v katerem moški razoroži napadalca: 

Tiskovni predstavnik premierja Anthonyja Albaneseja je dejal, da se vlada zaveda "aktivnih varnostnih razmer v Bondiju". "Pozivamo ljudi v bližini, naj sledijo informacijam policije Novega Južnega Walesa," je dejal tiskovni predstavnik.

Po informacijah iz policijskih virov je bila tarča napada prireditev ob judovskem prazniku hanuka, policija pa sumi, da so napad načrtovali več mesecev. Policija Novega Južnega Walesa (NSW) je sporočila, da so pridržali dve osebi, operacija na terenu pa je še v teku, saj območje preiskujejo zaradi domnevnih eksplozivnih naprav. Natančnega števila smrtnih žrtev niso posredovali, neuradno je mrtvih vsaj deset oseb. Eden od napadalcev je umrl med policijsko intervencijo. 

Po podatkih reševalcev so v bolnišnico prepeljali osem ljudi.

Na terenu je ob pomoči helikopterskih enot tudi več deset ekip nujne medicinske pomoči.

streljanje, univerza, ZDA, Rhode Island
Novice Streljal med izpitom: dve osebi mrtvi, več poškodovanih. Storilec na begu. #video
Avstralija prireditev streljanje plaža
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.