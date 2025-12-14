Masaker na prireditvi, v oboroženem napadu ubitih najmanj deset ljudi #video

V Avstraliji se je na prireditvi ob judovskem prazniku hanuka zgodil strelski napad, v katerem je bilo ubitih vsaj deset ljudi, med njimi tudi policist. Situacija je nevarna, je sporočil avstralski premier, zato so državljane na tem območju pozvali, naj upoštevajo navodila policije zvezne države Novi Južni Wales.

Svetovni mediji poročajo o oboroženem napadu na eni najbolj znanih svetovnih plaž Bondi. Televizijski mreži Sky in ABC sta predvajali posnetke ljudi, ki ležijo na tleh.

"Vsi na kraju dogodka naj se zatečejo v zavetje," je na družbenem omrežju X objavila Policija Novega Južnega Walesa (NSW) in pozvala javnost, naj se izogiba območju.

Pojavil se je tudi videoposnetek, v katerem moški razoroži napadalca:

BREAKING: Video shows how bystander disarmed one of the Bondi Beach gunmen pic.twitter.com/YN9lM1Tzls — The Spectator Index (@spectatorindex) December 14, 2025

Tiskovni predstavnik premierja Anthonyja Albaneseja je dejal, da se vlada zaveda "aktivnih varnostnih razmer v Bondiju". "Pozivamo ljudi v bližini, naj sledijo informacijam policije Novega Južnega Walesa," je dejal tiskovni predstavnik.

Bondi Beach, one of the happiest, most peaceful, beautiful places in Australia, was today visited by immigrants who hate us.

You let them in, @AlboMP and @Tony_Burke.

You are absolute scum. pic.twitter.com/rv29Nqlq6E — Fred Pawle (@FredPawle) December 14, 2025

Po informacijah iz policijskih virov je bila tarča napada prireditev ob judovskem prazniku hanuka, policija pa sumi, da so napad načrtovali več mesecev. Policija Novega Južnega Walesa (NSW) je sporočila, da so pridržali dve osebi, operacija na terenu pa je še v teku, saj območje preiskujejo zaradi domnevnih eksplozivnih naprav. Natančnega števila smrtnih žrtev niso posredovali, neuradno je mrtvih vsaj deset oseb. Eden od napadalcev je umrl med policijsko intervencijo.

Po podatkih reševalcev so v bolnišnico prepeljali osem ljudi.

Two people are in police custody at Bondi Beach; however, the police operation is ongoing and we continue to urge people to avoid the area.



Please obey ALL police directions. Do not cross police lines. — NSW Police Force (@nswpolice) December 14, 2025

Na terenu je ob pomoči helikopterskih enot tudi več deset ekip nujne medicinske pomoči.