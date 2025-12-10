Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Mladi v Avstraliji od danes brez dostopa do nekaterih družbenih omrežij

Uveljavljanje prepovedi v Avstraliji bodo pozorno spremljale številne države, saj mnoge prav tako razmišljajo o uvedbi podobnih ukrepov. Med njimi so Nizozemska, Danska, Norveška in Nova Zelandija.

Foto: Shutterstock

Uveljavljanje prepovedi v Avstraliji bodo pozorno spremljale številne države, saj mnoge prav tako razmišljajo o uvedbi podobnih ukrepov. Med njimi so Nizozemska, Danska, Norveška in Nova Zelandija.

Foto: Shutterstock

Mladostniki v Avstraliji od danes nimajo več dostopa do nekaterih družbenih omrežij in platform. Avstralija je namreč kot prva država na svetu mlajšim od 16 let prepovedala uporabo omrežij, ukrep pa je premier Anthony Albanese označil za eno največjih družbenih in kulturnih sprememb v državi.

"Še nikoli nisem bil tako ponosen, da sem predsednik vlade Avstralije, kot sem danes. Avstralija s tem kaže, da je dovolj. /.../ To je ena največjih družbenih in kulturnih sprememb, ki jih je naša država kdaj sprejela," je sporočil Albanese.

Prepričan je, da bo reforma otrokom omogočila, da preprosto uživajo otroštvo. Prav tako je dejal, da bo prepoved odmevala po svetu in da bi o podobnih ukrepih lahko začele razmišljati tudi druge države, poroča britanski BBC.

S prepovedjo želi vlada omiliti negativni vpliv omrežij na mladostnike, zlasti glede vsebin, ki bi lahko škodile njihovemu zdravju in dobremu počutju.

Prepoved uporabe zajema omrežja Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit ter platformi Kick in Twitch. Mladostniki in njihovi starši ne bodo kaznovani za kršitve prepovedi. Namesto tega bodo v skladu z novimi pravili nalogo preverjanja starosti opravljale spletne platforme.

Če tehnološka podjetja novih pravil ne bodo upoštevala, jim grozi do 49,5 milijona avstralskih dolarjev (približno 28,2 milijona evrov) kazni.

Družbena omrežja so do prepovedi uporabe platform za mlajše od 16 let kritična. Tehnološki velikan Meta, ki ima v lasti Facebook, Instagram in Threads, je tako sporočil, da se otroci že zdaj pomikajo proti drugim, manj reguliranim platformam.

"Vedno smo izražali zaskrbljenost, da bi ta slabo pripravljen zakon lahko potisnil najstnike na manj regulirane platforme ali aplikacije. Zdaj vidimo, da se te skrbi uresničujejo," je za francosko tiskovno agencijo AFP sporočila Meta.

