Luka Dončić in Los Angeles Lakers igrajo zadnjo tekmo leta 2025 v sredo zjutraj ob 4.30 po srednjeevropskem času doma proti Detroit Pistonsom. Klub iz Michigana se je po vrsti zelo slabih sezon lani začel pobirati, letos pa je vsaj trenutno najboljša ekipa vzhodne konference. V nadaljevanju preberite, kdo so ključni košarkarji Detroita.

Chauncey Billups in Ben Wallace sta bila srce zadnje šampionske generacije Pistonsov pred 20 leti. Foto: Guliverimage Detroit Pistons je bila nekoč ena najboljših ekip v ligi NBA. Konec 80. let so dvakrat osvojili šampionske prstane. Takrat sta zanje igrala Joe Dumars in Isiah Thomas. Nazadnje so bili pomemben akter v ligi pred 20 leti. Chauncey Billups, Ben Wallace in soigralci so leta 2004 postali prvaki, sezono pozneje pa izgubili v velikem finalu. Zatem so se še trikrat prebili v konferenčni finale. Od sezone 2009/2010 pa so ena slabših ekip v ligi, končnico so videli samo trikrat. Lani pa se je njihova rezultatska krivulja začela znova dvigovati. Dobili so 44 tekem rednega dela, bili šesti v vzhodni konferenci in izgubili v prvem krogu končnice. Začetek te sezone je zanje še boljši: s 24 zmagami in le osmimi porazi so ta hip celo na prvem mestu svoje konference!

Jalen Duren Foto: Reuters Detroit je sicer izgubil zadnji dve tekmi, a le tri na zadnjih desetih. Los Angeles Lakersi so z zmago nad podpovprečnimi Sacramento Kingsi končali niz treh porazov. Na zadnjih desetih tekmah so zmagali samo petkrat. Z igro v obrambi, ki jim ni v ponos, in ob nekaj manjkajočih igralcih (Rui Hachimura, Gabe Vincent in Austin Reaves) bo naloga proti Detroitu zelo težka. Prvo ime Pistonsov je branilec Cade Cunningham, ki v povprečju na tekmo dosega 26,5 točke in ima 9,6 asistence. Leta 2021 je bil prvi izbor na naboru. Pod obročem dominira še en mlad košarkar Jalen Duren, ki ima 22 let. Je pri povprečju 18,2 točke in 10,9 skoka. Pomembne točke (11,8 točke na tekmo) in veteranske izkušnje daje Duncan Robinson, ki je poleti v Detroit prišel iz Miami Heata.

Liga NBA, 30. december:

