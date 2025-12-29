Težave s stopali, ki jih ni več mogoče prezreti: kdaj je čas za operacijo?

Stopala nosijo težo našega telesa in omogočajo gibanje, zato ni presenetljivo, da se težave z njimi hitro odrazijo v kakovosti vsakdanjega življenja. Bolečine v sprednjem delu stopala, deformacije prstov, omejena gibljivost ali težave pri hoji in obuvanju so pogoste tegobe, ki jih mnogi sprva skušajo reševati s konservativnimi ukrepi. Kadar ti ne prinesejo več olajšanja ali težave začnejo omejevati vsakdanje aktivnosti, postanejo operativni posegi na stopalu učinkovita in dolgoročna rešitev.

Sodobna medicina danes omogoča natančne, varne in pacientu prijaznejše kirurške pristope, ki ne odpravljajo le bolečine, temveč tudi njen vzrok. V specialistični ustanovi Arbor Mea se operativnih posegov na stopalu lotevajo celostno – z individualno obravnavo, uporabo sodobnih tehnik ter poudarkom na čim hitrejšem in kakovostnem okrevanju.

V nadaljevanju prispevka bomo podrobneje predstavili najpogostejše operativne posege na stopalu, med katere sodijo operacija ukrivljenega nožnega palca (hallux valgus), zdravljenje obrabe osnovnega sklepa nožnega palca (hallux rigidus) ter korekcije deformacij malih prstov stopala. Gre za posege, ki ob pravilni indikaciji in strokovni izvedbi pacientom omogočajo lažje gibanje, manj bolečin in boljšo kakovost življenja.

Kdaj se pacienti najpogosteje odločijo za operativni poseg stopala?

V zdravstveni ustanovi Arbor Mea se zavedajo, da ima vsak bolnik svoje zdravstvene potrebe, pričakovanja in cilje. Zato obravnava poteka individualno – od natančnega začetnega pregleda do načrtovanja zdravljenja in končane rehabilitacije. Njihov pristop temelji na osebni skrbi, strokovnosti in uporabi sodobnih medicinskih metod, ki skupaj zagotavljajo visoko raven varnosti in uspešnosti zdravljenja.

Kot pojasnjuje doc. dr. Merc, se pacienti za operativni poseg najpogosteje odločajo takrat, ko težave kljub konservativnemu zdravljenju vztrajajo ali se celo stopnjujejo. Najpogosteje gre za ukrivljen nožni palec (hallux valgus), obrabo osnovnega sklepa nožnega palca (hallux rigidus), deformacije malih prstov ter bolečine v sprednjem delu stopala, znane kot metatarzalgija. Na pregledu najprej natančno oceni stanje stopala in bolniku jasno predstavi možnosti zdravljenja ter pričakovane rezultate.

S sodobnim, minimalno invazivnim pristopom, pri katerem se poseg izvede skozi nekaj drobnih odprtin na koži, je okrevanje praviloma hitrejše. V številnih primerih lahko pacient na stopalo stopi že isti dan po operaciji, bolečina in oteklina pa v naslednjih tednih postopno izzvenita. Takšen način zdravljenja omogoča hitrejšo vrnitev k vsakodnevnim aktivnostim ob hkratnem zmanjšanju pooperativnih zapletov.

V Arbor Mea poleg najpogostejših operativnih posegov na sprednjem stopalu izvajajo tudi posege na srednjem in zadnjem delu stopala. Med njimi so artrosokopija in stabilizacija gležnja, korekcijske osteotomije, ter operacije Ahilove tetive, ki vključujejo tako šivanje ob akutnih poškodbah kot tudi rekonstrukcije pri zahtevnejših primerih.

Hallux valgus – operacija ukrivljenega nožnega palca

Hallux valgus je pogosta deformacija stopala, s katero ima težave vsaj deset odstotkov ljudi. Pogosteje se pojavlja pri ženskah, pomembno vlogo pa ima tudi dedna nagnjenost. Gre za stanje, pri katerem se palec postopno odmika proti drugim prstom, na notranji strani stopala pa nastane boleča izboklina. Čeprav ozka obutev ni neposreden vzrok za nastanek deformacije, lahko njeno napredovanje izrazito pospeši.

V začetnih fazah se hallux valgus zdravi s prilagoditvijo obutve, ortopedskimi vložki in lajšanjem bolečin. Kadar pa deformacija napreduje in povzroča stalne bolečine, težave pri hoji, nošenju obutve ali predstavlja izrazit estetski problem, je operativni poseg najučinkovitejša rešitev. Cilj operacije je poravnava palca, zmanjšanje bolečin in izboljšanje funkcije stopala.

Poseg se lahko izvede z minimalno invazivno tehniko, pri kateri se korekcija opravi skozi nekaj drobnih odprtin na koži, ali z odprto metodo, ki je primernejša za težje oblike deformacije. Izbira metode je vedno individualna in temelji na stopnji deformacije ter kliničnem pregledu. Večina posegov se izvaja v lokalni ali regionalni anesteziji, pacient pa lahko po operaciji še isti dan stopi na nogo s pomočjo posebnega začasnega čevlja.

Okrevanje praviloma traja nekaj tednov, pri čemer se obremenitev stopala postopno povečuje. Ob pravilni izvedbi posega in upoštevanju navodil po operaciji so rezultati zelo dobri, bolniki pa se lahko vrnejo k bolj aktivnemu in manj bolečemu vsakdanu.

Hallux rigidus – obraba osnovnega sklepa nožnega palca

Hallux rigidus je stanje, pri katerem zaradi obrabe hrustančnih površin osnovnega sklepa nožnega palca pride do zmanjšane gibljivosti, okorelosti in bolečine. Pogosto se na zgornji strani sklepa razvije kostni izrastek, ki je tudi mesto največje bolečine, zlasti pri hoji in odrivu stopala.

V začetnih fazah se težave lajšajo z udobno, širšo obutvijo, prilagojenimi vložki ter protivnetnimi in protibolečinskimi zdravili. Kadar pa bolečina in omejena gibljivost kljub nekirurškemu zdravljenju vztrajata in pomembno vplivata na vsakdanje aktivnosti, je operativni poseg smiselna rešitev.

Pri manj napredovali obrabi se najpogosteje izvede heilektomija, pri kateri se sklep očisti in odstranijo moteči kostni izrastki. S tem se izboljša gibljivost palca in zmanjša bolečina, rehabilitacija pa je razmeroma hitra. Že kmalu po posegu je priporočljivo aktivno razgibavanje, normalna hoja pa je običajno mogoča po nekaj tednih.

Če je sklep močno obrabljen, se lahko izvede zatrditev sklepa (artrodeza), pri kateri se palec poravna in fiksira v položaj, ki omogoča udobno hojo. Ta poseg zanesljivo odpravi bolečino in omogoča stabilno ter funkcionalno stopalo. Alternativna možnost je vstavitev sintetične membrane (interpozicijska artroplastika), ki omogoča ohranitev gibljivosti sklepa, vendar je okrevanje praviloma daljše, oteklina in bolečine pa lahko vztrajajo več mesecev.

Deformacije malih prstov stopala

Deformacije malih prstov stopala nastanejo, kadar je eden ali več sklepov prsta slabo gibljivih, bolečih in v nepravilnem položaju. Najpogosteje gre za kladivaste ali krempljaste prste, pri čemer je največkrat prizadet drugi prst. Vzroki za nastanek so različni – od neustrezne obutve in dedne nagnjenosti do neravnovesja mišic, ki prste upogibajo in iztegujejo.

Težave niso vedno boleče, lahko pa zaradi pritiska obutve pride do nastanka otiščancev, pordelosti in bolečin, ki otežujejo hojo. V začetnih fazah se deformacije zdravijo konservativno s prilagoditvijo obutve, uporabo vložkov in ciljanimi vajami. Kadar pa težave kljub temu vztrajajo ali se stopnjujejo, je operativno zdravljenje učinkovita rešitev.

Operativni posegi se lahko izvedejo z minimalno invazivno ali odprto kirurško metodo, odvisno od stopnje deformacije. Pri minimalno invazivnem pristopu se korekcija opravi skozi eno ali dve drobni odprtini na koži, prst pa se poravna in zaceli v pravilnem položaju. Pri izrazitejših deformacijah se uporabi odprta metoda, pri kateri se sklep poravna in začasno stabilizira. Okrevanje je pri obeh metodah primerljivo, hoja pa je v času celjenja mogoča s pomočjo posebnega začasnega čevlja.

