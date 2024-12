Rešitev za boleče koleno: vse, kar morate vedeti o zamenjavi kolenskega sklepa

Bolečine v kolenskem sklepu so eden najpogostejših razlogov, zaradi katerih se ljudje soočajo z omejitvami pri vsakodnevnih aktivnostih. Ko konseravtivne metode zdravljenja, kot so fizioterapija, protibolečinska zdravila, prilagoditev aktivnosti in infiltracijske terapije, ne pomagajo več, je endoproteza kolenskega sklepa lahko rešitev, ki pacientom povrne kakovost življenja. Vstavitev endoproteze kolena sodi med najuspešnejše posege v ortopediji. Bolnikom praviloma odpravi bolečine, popravi deformacijo in povrne mobilnost. Za povrnitev zdravja in dobrega počutja velja izbrati ustanovo , ki nam ponuja največ. Na koga se obrniti v Sloveniji, kakšne so čakalne dobe za operativni poseg?

Sodobna medicina na srečo ponuja več rešitev, s katerimi lahko bolnikom pomaga ponovno vzpostaviti zdravje in dobro počutje. Ko druge možnosti zdravljenja niso učinkovite, zdravniki priporočajo zamenjavo sklepa. Marsikoga ob misli na operativni poseg zaskrbi, v nas se prebujajo dvomi in pričakovanja o tem, kako bo vse skupaj potekalo, ali je osebje prijazno, ali lahko pričakujemo hitro izboljšanje, kako bo z aktivnostmi po operaciji itd.?

Endoproteza kolenskega sklepa je ena izmed najpogosteje izvajanih ortopedskih operacij, namenjena tistim, ki se spopadajo s kroničnimi bolečinami in omejeno gibljivostjo. Z njo se v kolenski sklep vgradi umetni nadomestek, ki omogoča ponovno nemoteno gibanje in lajša bolečino. Hkrati velja za enega najuspešnejših ortopedskih posegov, ki bolnikom odpravi bolečine v kolenu in povrne funkcijo. Kolenska endoproteza dobro deluje vsaj 20 let pri 90 odstotkih bolnikov.

Mnogi pacienti po operaciji poročajo o bistveno izboljšani kakovosti življenja. Takšne zgodbe dajejo upanje tistim, ki imajo izrazite težave in še oklevajo pri odločitvi za operacijo.

Specialisti za področje ortopedije in travmatologije Pri tako pomembni odločitvi, kot je operacija endoproteze kolenskega sklepa, je ključnega pomena izbira prave zdravstvene ustanove. Arbor Mea je zdravstvena ustanova, ki je specializirana predvsem za zdravljenje poškodb in obolenj gibalnega sistema, to je za področje ortopedije in travmatologije. Ambulantno dejavnost opravljajo v sodobno opremljenih prostorih, operacije pa izvajajo v eni od najsodobneje opremljenih operacijskih dvoran v Sloveniji. Vse delo poteka pod strokovnim vodstvom specialista kirurgije in travmatologije dr. Vladimirja Senekoviča, dr. med. V zasebni zdravstveni ustanovi Arbor Mea operacije vstavitve endoproteze kolenskega sklepa izvajajo na napotnico, pri čemer je trenutna čakalna doba 3 mesece. Tovrstne operacije uspešno izvajajo že zadnja 3 leta, v zadnjem letu pa so opravili 170 posegov, kar priča o njihovi strokovnosti in izkušnjah na tem področju. Skupno gledano se lahko pohvalijo z več kot 2.000 operativnimi posegi letno ter več tisoč zadovoljnimi pacienti! Vsaka uspešno zaključena terapija in zadovoljstvo pacientov je dokaz, da v Arbor Mea delajo dobro. In to jih žene naprej, da vztrajajo pri tem, kar počnejo.

Kaj je endoproteza kolenskega sklepa?

Totalna kolenska endoproteza, znana tudi kot popolna kolenska artroplastika, je kirurški poseg, pri katerem se odstranijo poškodovani ali obrabljeni deli kolenskega sklepa na stegnenici in golenici ter nadomestijo z umetnim sklepom (implantatom). Ta operacija je pogosto potrebna zaradi napredovale obrabe sklepa, ki je posledica dolgotrajne preobremenitve, nepravilnega gibanja zaradi poškodb ali deformacije osi spodnjih okončin.

Delna kolenska artroplastika je primerna za bolnike, pri katerih je poškodba omejena na določen del kolenskega sklepa, najpogosteje na notranjo, v redkejših primerih na zunanjo ali sprednjo stran (sklep pogačice). S to metodo se velik del kolenskega sklepa ohrani, zato je pričakovana funkcionalnost po tovrstni operaciji višja kot pri totalni artroplastiki.

Delna kolenska proteza UNI Score Foto: amplitude-ortho.com

Cilj posega je zmanjšati bolečine, povrniti gibljivost ter izboljšati funkcionalnost sklepa, kar pacientu omogoči normalno opravljanje vsakdanjih aktivnosti.

Kako prepoznati simptome in znake, ki nakazujejo potrebo po operaciji kolenskega sklepa?

Simptome in znake, ki nakazujejo potrebo po operaciji kolčnega sklepa, je mogoče prepoznati po nenehnih, močnih bolečinah v predelu kolena, ki jih protibolečinska zdravila in konservativne metode, kot so fizioterapija, razgibavanje in prilagoditev aktivnosti, ne morejo omiliti ali popolnoma odpraviti. Te bolečine bolnika ovirajo pri delu, počitku in vsakodnevnih dejavnostih. Pogosto se pojavijo zakrčenost mišic okoli kolena, oteklina, obrobni kostni izrastki, omejena gibljivost in deformacija kolena, ki se sčasoma poslabša. Bolnik ima tudi težave pri hoji po ravnih površinah in pri premagovanju stopnic.

Potrditev diagnoze obrabe kolenskega sklepa opravi ortoped s kliničnim pregledom in pregledom slikovne diagnostike. S posebnimi testi preveri, ali bolečina res izhaja iz kolena, in izključi možnost, da bi bila bolečina prenesena iz kolka. Poleg tega oceni stopnjo deformacije kolena in obseg omejene gibljivosti sklepa. Ortoped nato pregleda slikovno diagnostiko, pri tem so najbolj pomembne specialne RTG projekcije, ki pokažejo obseg obrabe posameznih področij kolenskega sklepa. Glede na te slike se nato indicira in planira primeren operativni poseg – delna ali totalna kolenska artroplastika ali nadaljevanje konzervativne terapije.

Foto: Shutterstock

Vstavitev endoproteze kolena sodi med najuspešnejše posege v ortopediji

Vstavitev endoproteze kolena sodi med najuspešnejše posege v ortopediji. Bolnikom praviloma odpravi bolečine, popravi deformacijo in povrne mobilnost.

Kirurgi zdravstvene ustanove Arbor Mea so vešči sodobne postavitve kolenske endoproteze, tako se ohrani kar največ naravnega biomehanskega gibanja v kolenu, kar močno pripomore k zadovoljstvu bolnikov po operaciji. Večinoma uporabljajo brezcementne proteze, ki skrajšajo čas operacije in zmanjšajo tveganje za zaplete. Omogoča takojšnje obremenjevanje spodnje okončine je možno že na dan operacije, kar pospeši proces rehabilitacije.

Operacija običajno traja od ene do dveh ur, po njej pa bolnika premestijo v sobo intenzivne nege, kasneje pa na oddelek za nadaljnjo oskrbo in rehabilitacijo.

Operacija se običajno izvaja s kombinacijo regionalne in splošne anestezije. Kirurg naredi rez na sprednjem ali stranskem delu kolena, razmakne mišice, da se prikaže kolenski sklep. Oboleli deli sklepa se odstranijo s pomočjo posebnih kirurških orodij, nato se pripravi ležišče za komponente endoproteze. Komponente se lahko brezcementno vklinjajo v kost ali pa se pritrdijo s posebnim cementom. Odločitev za cementno ali brezcementno protezo je odvisna od vrste endoproteze in stanja kosti stegnenice in goleni, kamor so komponente pritrjene. Po namestitvi endoproteze se oceni gibljivost in stabilnost sklepa, nato pa se poseg zaključi z zapiranjem rane.

totalna endoproteza Score II Foto: amplitude-ortho.com

Celostna obravnava – od začetnega pregleda do zaključka rehabilitacije

Gledano v celoti, prednosti operacije v ustanovi Arbor Mea temeljijo na osebnem pristopu, saj se zavedajo, da ima vsak bolnik specifične zdravstvene potrebe. Operacije pri njih potekajo po meri posameznika, kar zagotavlja natančno prilagojeno zdravljenje. Uporabljajo najsodobnejšo medicinsko opremo in visokokakovostne endoproteze, ki omogočajo optimalno delovanje ter dolgo življenjsko dobo. Njihova celostna obravnava vključuje vse – od začetnega pregleda do zaključka rehabilitacije, vključno s popolno podporo in spremljanjem na vsakem koraku. Napredne kirurške tehnike in skrbni pooperativni nadzor omogočajo hitrejše okrevanje ter varno vrnitev k vsakodnevnim aktivnostim.

Kako zahtevna bo rehabilitacija?

V zdravstveni ustanovi Arbor Mea uporabljajo sodobne operativne metode, in tudi perioperativno zdravljenje je optimizirano za čim hitrejše in čim boljše okrevanje. Ključnega pomena je tudi bolnikovo sodelovanje, saj redno izvajanje predpisanih vaj in terapij močno pripomore k doseganju optimalnih rezultatov. Po operaciji je pomembno, da sledite navodilom in priporočilom, da bo vaše okrevanje čim uspešnejše.

Rehabilitacija po vstavitvi kolenske endoproteze poteka v več fazah. Bolnik začne vstajati že prvi dan po operaciji. V prvih dveh dneh pod nadzorom fizioterapevta v bolnišnici usvoji hojo z berglami, tako po ravnih površinah kot po stopnicah, ter pravilno izvajanje vaj za krepitev mišic in izboljšanje gibljivosti sklepa. Naučene vaje nato redno izvaja doma, pri čemer postopoma povečuje obseg aktivnosti. Približno od šest do osem tednov po operaciji bolnik na podlagi napotitve osebnega zdravnika opravi intenzivno rehabilitacijo v okviru dvotedenskega stacionarnega zdraviliškega zdravljenja, kjer se osredotoča na nadaljnjo krepitev mišične mase, izboljšanje gibljivosti in prilagajanje na vsakodnevne aktivnosti. Po končanem zdraviliškem zdravljenju nato aktivnosti postoma stopnjuje. Tek in predvsem dejavnosti, ki povečujejo tveganje za padec, so pri bolnikih z vstavljenimi kolenskimi protezami odsvetovane.

Foto: Shutterstock