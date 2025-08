Kako se izogniti mastni koži v poletnih dneh? Imamo rešitev.

Mastna koža je pogost pojav, še posebej v poletnih dneh, ko smo izpostavljeni vročini, ki spodbuja nastajanje sebuma. Ne glede na to se lahko mastenju kože izognete z nekaj preprostimi triki ter s tem ohranite lepo in sijočo kožo ves dan. Razkrivamo vam jih v nadaljevanju tega članka.

Redno čiščenje

Poleti koža potrebuje več pozornosti, zato je redno čiščenje ključnega pomena. Izberite čistilni gel ali peno, namenjen mastni ali mešani koži, brez agresivnih sulfatov. Obraz je priporočljivo umivati dvakrat dnevno, zjutraj in zvečer.

Uporabljajte nekomedogene izdelke

Ko izbirate vlažilne kreme, serume ali ličila, bodite pozorni, da so izdelki nekomedogeni, kar pomeni, da ne mašijo por. Poleti so odlična izbira lahke, gelne teksture, ki koži omogočajo dihanje in hkrati vlaženje.

Foto: Shutterstock

Piling

Nežen piling enkrat tedensko pomaga odstraniti odmrle celice in odpreti zamašene pore. Izogibajte se grobim mehanskim pilingom in raje izberite kemične pilinge z BHA, ki prodre globoko v pore in uravnava izločanje sebuma.

Vlaženje je ključno

Mastna koža pogosto postane še bolj mastna, če je izsušena, zato v svoji rutini nikoli ne preskočite vlaženja. Izberite lahke, vodne vlažilne kreme s hialuronsko kislino, niacinamidom ali aloe vero, ki pomirijo kožo brez dodatnega bremena.

Foto: Shutterstock

Uporaba matirajoče podlage in papirčkov za vpijanje maščobe

Pred nanosom ličil lahko uporabite matirajočo bazo, ki zmanjša sijaj in podaljša obstojnost ličil. Čez dan si pomagajte s papirčki za vpijanje maščobe. To je odličen način za obstojnost ličil.

Zaščita pred soncem brez mašenja por

Sončna krema je obvezna tudi za mastno kožo, vendar mora biti nekoliko lažje strukture, ki kožo ne bo še dodatno zmastila. Poiščite formulacije, ki so označene kot oil-free.

Foto: Shutterstock

Uravnotežena prehrana in hidracija

Prehrana ima pri videzu kože zelo pomembno vlogo. Izogibajte se prekomernemu uživanju sladkorjev, mlečnih izdelkov in mastne hrane, ki lahko sprožijo dodatno izločanje sebuma. Pijte dovolj vode, da koža ostane navlažena in v ravnovesju.

Preberite še: