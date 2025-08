Celje v evropsko bitko samozavestno, Olimpija brez trenerja

Diogo Pinto je za zdaj edina evropska svetla točka Olimpije. Foto: Grega Valančič Olimpija je v novo sezono vstopila s tremi zmagami, dvema remijema in dvema porazoma. Že po izpadu v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov proti premagljivemu Kairatu iz Almatyja so bili navijači nezadovoljni, sodu pa je izbil dno nedeljski poraz v prvi ligi proti Celju (0:5). Vodstvo kluba se je v torek vendarle odzvalo in portugalskega trenerja Jorgeja Simaa odstavilo s položaja. Začasno bosta prvo ekipo vodila trener in pomočnik iz mladinske selekcije, Hrvat Ivan Senzen in Antonio Delamea Mlinar. Očitno tudi na četrtkovi tekmi tretjega predkroga konferenčne lige, ko v Stožice prihaja albanski prvak Egnatia. V drugem predkrogu so Ljubljančani izločili andorski Inter Escaldes, a z izjemo enega polčasa niso navdušili. Večina zaslug za napredovanje gre Diogu Pintu, ki je dosegel hat-trick in še podal za četrti zadetek ob domači zmagi s 4:2.

Celje je v prejšnji sezoni doma Lugano premagalo z 1:0, nato so napredovali po 11-metrovkah v Švici. Foto: Guliverimage Tudi za Celje je boj za konferenčno ligo tolažilna nagrada, potem ko so izpadli v drugem predkrogu evropske lige. Usodna je bila povratna tekma v Larnaci na Cipru. AEK je napredoval s skupnim izidom 3:2. A ta tekma je bila pravzaprav edina slaba na uvodnih petih v novi sezoni za varovance Alberta Riere. V prvi slovenski ligi so edini z maksimalnimi devetimi točkami. Nazadnje so torej s 5:0 premagali Olimpijo in si tako še dodatno okrepili samozavest pred prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo, v kateri so v prejšnji sezoni tako kot Olimpija že igrali. In eden njihovih nasprotnikov je bil tudi Lugano. V osmini finala so ga izločili po streljanju 11-metrovk.

V tretjem predkrogu konferenčne lige nastopajo še štirje slovenski legionarji oziroma njihovi klubi: Til Mavretič (Levadia), Žiga Frelih (Spartak Trnava), Mario Jurčević (Partizan), Dušan Stojinović (Jagelloni).

Konferenčna liga, kvalifikacije (drugi krog, povratne tekme):

Torek, 5. avgust:

Četrtek, 7. avgust: