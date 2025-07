Si vaše podjetje zasluži Certifikat trajne odličnosti?

V današnjem konkurenčnem poslovnem okolju je zaupanje ključna vrednota, ki pa ni samoumevna – treba jo je graditi skozi leta z doslednim, preglednim in uspešnim poslovanjem. Prav zato Certifikat trajne odličnosti Bizi ni le znak kakovosti, temveč priznanje za stabilnost, zanesljivost in profesionalnost podjetja.

Certifikat, ki ga prejmejo le najboljši

V Sloveniji manj kot 5 % vseh podjetij dosega kriterije za pridobitev tega certifikata. Med njimi so že številna priznana in uspešna podjetja, ki vedo, da je ugled ključen kapital v poslu. Med prejemniki so številna uspešna in ugledna podjetja, ki se zavedajo, da je dober glas najdragocenejši kapital:

Foto: Bizi

Zakaj si uspešna podjetja želijo certifikata?

Dokaz trajne odličnosti

Certifikat temelji na večletni finančni stabilnosti, transparentnosti in zanesljivem poslovanju.

Podeljeni certifikati so vidni na portalu Bizi, ki ga vsak mesec obišče več kot 300.000 uporabnikov.

Odličen za uporabo v ponudbah, podpisih, na spletnih straneh, sejmih in drugih predstavitvah podjetja.

Certifikat potrjuje, da podjetje nima plačilnih težav in posluje dolgoročno stabilno.

Jasno sporočilo potencialnim partnerjem: »Smo vredni vašega zaupanja.«

Z enim klikom lahko preverite, ali vaše podjetje dosega kriterije za pridobitev certifikata.