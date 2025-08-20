Predsednica republike Nataša Pirc Musar je tarča medijskih kritik zaradi helikopterskega prevoza na sobotno proslavo ob dnevu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v Beltincih. Mediji poročajo, da jo je policijski helikopter prepeljal iz Portoroža v Beltince in nazaj, saj naj bi bila sicer na dopustu v hrvaški Istri. Največ očitkov se nanaša na njene predvolilne napovedi, da bo kot predsednica preverjala ogljični odtis vsake službene poti. Po podatkih policije je bil helikopter v uporabi tri ure in 40 minut, strošek prevoza pa je znašal 9.904 evre, poroča POP TV.

Na krovu so bili poleg predsednice še njen svetovalec Aleksej Skok in dva varnostnika. V uradu predsednice so pojasnili, da med letom ni bilo vmesnega postanka v Ljubljani, mediji pa poročajo tudi, da nujna helikopterska medicinska pomoč zaradi poleta ni bila v nobenem trenutku ogrožena.

Varnostni razlogi za odločitev

Kot navajajo v uradu predsednice, o načinu prevoza odločajo pristojne varnostne službe, pri čemer gre za ukrepe, ki veljajo za vse varovane osebe. Po navedbah medijev so varnostniki v tem primeru zaradi operativno-taktičnih razlogov zaprosili za uporabo policijskega helikopterja, odločitev pa je bila odobrena na podlagi strokovne ocene pristojnih služb.

Očitek zaradi predvolilnih obljub

Kritike so se pojavile predvsem zaradi predsedničinih predvolilnih izjav o preverjanju ogljičnega odtisa službenih poti. V kabinetu predsednice ob tem poudarjajo, da se helikopter uporablja zgolj izjemoma. Kot so navedli, se je predsednica s tem načinom prevoza v dosedanjem mandatu peljala trikrat – enkrat tudi ob ogledu posledic poplav.

Policija: redki prevozi varovanih oseb

Po poročanju medijev so na policiji pojasnili, da je bila uporaba helikopterja izvedena v skladu z veljavnimi strokovnimi in zakonskimi določili. Zapisali so, da takšni prevozi niso privilegij, temveč del sistema zagotavljanja varnosti, učinkovitosti in nemotenega izvajanja najvišjih državnih funkcij. Dodali so, da se helikopterski prevozi uporabijo zgolj v izjemnih primerih, ko to narekujejo objektivne okoliščine – kot so prometne razmere, časovna učinkovitost, geografske značilnosti ali zahteve varnostnega protokola.

Policija ob tem poudarja, da so bili v konkretnem primeru ti pogoji izpolnjeni. Zračni prevoz je po njihovih ocenah tudi med najvarnejšimi oblikami transporta, saj izloča tveganja, povezana s prometnimi zastoji, nesrečami in drugimi nepredvidenimi dogodki. Helikopterji policije so opremljeni z najsodobnejšo navigacijsko in varnostno opremo, kar zagotavlja visoko stopnjo zanesljivosti in varnosti, so še dodali.