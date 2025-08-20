Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T. H.

Sreda,
20. 8. 2025,
7.18

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Beltinci policija Nataša Pirc Musar helikopter predsednica

Sreda, 20. 8. 2025, 7.18

24 minut

Predsednica s helikopterjem v Beltince: strošek in ogljični odtis

Avtor:
M. T. H.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
slovenska policija helikopter | Kot navajajo v uradu predsednice, o načinu prevoza odločajo pristojne varnostne službe, pri čemer gre za ukrepe, ki veljajo za vse varovane osebe. Po navedbah medijev so varnostniki v tem primeru zaradi operativno-taktičnih razlogov zaprosili za uporabo policijskega helikopterja, odločitev pa je bila odobrena na podlagi strokovne ocene pristojnih služb. | Foto Metka Prezelj

Kot navajajo v uradu predsednice, o načinu prevoza odločajo pristojne varnostne službe, pri čemer gre za ukrepe, ki veljajo za vse varovane osebe. Po navedbah medijev so varnostniki v tem primeru zaradi operativno-taktičnih razlogov zaprosili za uporabo policijskega helikopterja, odločitev pa je bila odobrena na podlagi strokovne ocene pristojnih služb.

Foto: Metka Prezelj

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je tarča medijskih kritik zaradi helikopterskega prevoza na sobotno proslavo ob dnevu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v Beltincih. Mediji poročajo, da jo je policijski helikopter prepeljal iz Portoroža v Beltince in nazaj, saj naj bi bila sicer na dopustu v hrvaški Istri. Največ očitkov se nanaša na njene predvolilne napovedi, da bo kot predsednica preverjala ogljični odtis vsake službene poti. Po podatkih policije je bil helikopter v uporabi tri ure in 40 minut, strošek prevoza pa je znašal 9.904 evre, poroča POP TV.

Na krovu so bili poleg predsednice še njen svetovalec Aleksej Skok in dva varnostnika. V uradu predsednice so pojasnili, da med letom ni bilo vmesnega postanka v Ljubljani, mediji pa poročajo tudi, da nujna helikopterska medicinska pomoč zaradi poleta ni bila v nobenem trenutku ogrožena.

Varnostni razlogi za odločitev

Kot navajajo v uradu predsednice, o načinu prevoza odločajo pristojne varnostne službe, pri čemer gre za ukrepe, ki veljajo za vse varovane osebe. Po navedbah medijev so varnostniki v tem primeru zaradi operativno-taktičnih razlogov zaprosili za uporabo policijskega helikopterja, odločitev pa je bila odobrena na podlagi strokovne ocene pristojnih služb.

Očitek zaradi predvolilnih obljub

Kritike so se pojavile predvsem zaradi predsedničinih predvolilnih izjav o preverjanju ogljičnega odtisa službenih poti. V kabinetu predsednice ob tem poudarjajo, da se helikopter uporablja zgolj izjemoma. Kot so navedli, se je predsednica s tem načinom prevoza v dosedanjem mandatu peljala trikrat – enkrat tudi ob ogledu posledic poplav.

Policija: redki prevozi varovanih oseb

Po poročanju medijev so na policiji pojasnili, da je bila uporaba helikopterja izvedena v skladu z veljavnimi strokovnimi in zakonskimi določili. Zapisali so, da takšni prevozi niso privilegij, temveč del sistema zagotavljanja varnosti, učinkovitosti in nemotenega izvajanja najvišjih državnih funkcij. Dodali so, da se helikopterski prevozi uporabijo zgolj v izjemnih primerih, ko to narekujejo objektivne okoliščine – kot so prometne razmere, časovna učinkovitost, geografske značilnosti ali zahteve varnostnega protokola.

Policija ob tem poudarja, da so bili v konkretnem primeru ti pogoji izpolnjeni. Zračni prevoz je po njihovih ocenah tudi med najvarnejšimi oblikami transporta, saj izloča tveganja, povezana s prometnimi zastoji, nesrečami in drugimi nepredvidenimi dogodki. Helikopterji policije so opremljeni z najsodobnejšo navigacijsko in varnostno opremo, kar zagotavlja visoko stopnjo zanesljivosti in varnosti, so še dodali.

Beltinci policija Nataša Pirc Musar helikopter predsednica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.