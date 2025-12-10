Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda, 10. 12. 2025, 18.12

Tadeja Plestenjak se je oglasila prvič po poroki

Tadeja Plestenjak | Tadeja Plestenjak je očitno ljubiteljica teka, kar je potrdila tudi s fotografijo v tekaški opravi. | Foto Instagram/tadeja.majeric

Tadeja Plestenjak je očitno ljubiteljica teka, kar je potrdila tudi s fotografijo v tekaški opravi.

Foto: Instagram/tadeja.majeric

Tadeja Plestenjak (nekdaj Majerič), žena Jana Plestenjaka, se je s prisrčno objavo, oblečena v športno opremo, po dolgem času spet oglasila svojim sledilcem.

Žena Jana Plestenjaka in nekdanja profesionalna teniška igralka Tadeja Plestenjak se je po dolgem času spet oglasila svojim sledilcem na družbenih omrežjih. Ob tem je na svojem Instagram profilu delila spontano fotografijo iz domnevno večerne tekaške rekreacije.

Oblečena v tekaško opremo je 35-letna Mariborčanka zapisala: "Zlata ura med solinami, tek med tišino, soljo in morjem," in dala vedeti, da ji je poezija blizu tako kot njenemu možu.

Tadeja Plestenjak | Foto: Instagram/tadeja.majeric Foto: Instagram/tadeja.majeric

Prekaljeni slovenski glasbenik Jan Plestenjak in nekdanja profesionalna športnica Tadeja sta si sicer večno zvestobo obljubila 11. oktobra. Poročila sta se v intimnem krogu, na obredu pa sta bila prisotna samo mladoporočenca in matičar, kar je Plestenjak razkril pretekli mesec na festivalu podjetništva, ki ga je organiziral Klub slovenskih podjetnikov (SBC):

"Res nisva komplicirala. Zdaj ne rabiš niti prič, da se poročiš. Prišla sva sama in prinesla eno dobro steklenico. Najprej smo nekaj spili, nato sem rekel: 'Zdaj pa akcija.' Ko me je matičar vprašal, kje imam fotografa, sem mu dal telefon in rekel, naj on naredi nekaj fotografij. Tako je bilo. Potem smo šli pa še nekaj pojest," je novembra na dogodku razkril 52-letni Plestenjak.

