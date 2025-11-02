Mario Galunič iskreno: S tem sem se moral sprijazniti #video

Znani voditelj je v pogovoru z Evo Cimbola za Spotkast iskreno spregovoril tudi o selitvi na Dolenjsko in odnosu do športa. Kako je ob tem nasmejal voditeljico, si oglejte v posnetku zgoraj, celotnemu pogovoru pa lahko prisluhnete tukaj.

Mario Galunič se je pred leti iz središča Ljubljane preselil na Dolenjsko, kjer živi bolj umirjeno življenje, obkroženo z naravo. A okolice gozdov vseeno ne izkoristi za gobarjenje, saj pravi, da gob nikakor ne opazi, športno udejstvovanje pa mu prav tako ni blizu. Tako kot si je moral pred leti priznati, da očitno vendarle ni poklican za učiteljski poklic, si je moral priznati tudi to, da ni bil narejen za šport, saj v rekreaciji preprosto ne uživa.

Marsikdo bi mu očital lenobo

"Sem morda narejen za nastopanje in za televizijo, ne pa za športanje, to sem si moral priznati. Nekdo bi rekel, da sem lene sorte, to je tudi možno," je prostodušno priznal voditelj in dodal, da mu je za to žal, saj se zaveda, da telo s staranjem potrebuje prožnost.

Kljub svojemu odporu pa je nekoč zvesto obiskoval fitnes, a nikoli prav rad. Kako je ob tem nasmejal voditeljico Evo Cimbola, si oglejte v posnetku zgoraj, v katerem Mario razloži tudi koristen nauk, ki mu ga je predala Desa Muck.