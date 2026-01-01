Ste vedeli? Od danes veljajo te novosti.

Leto 2026 bo v Sloveniji prineslo več pomembnih zakonodajnih sprememb, ki bodo vplivale na vsakdanje življenje posameznikov, delovanje gospodarstva in javnih institucij. Nekateri zakoni so že sprejeti in bodo začeli veljati prihodnje leto, pri drugih pa so ključni deli še v zakonodajnem postopku, zato se lahko njihove končne rešitve še spremenijo.

V nadaljevanju predstavljamo pregled nekaterih najpomembnejših zakonov in sprememb, ki bodo v letu 2026 začeli veljati ali imeli konkretne učinke.

1. 50‑odstotni davek na kriptovalute (25 % davka na dobiček iz kriptosredstev)

Nova davčna ureditev za kapitalske dobičke iz kriptosredstev predvideva, da bodo od 1. januarja 2026 vsi dobički iz prodaje, menjave ali uporabe kriptovalut obdavčeni s 25-odstotnim davkom na kapitalski dobiček podjetij in fizičnih oseb. Gre za del novega zakona o obdavčitvi kriptosredstev, ki je bil sprejet in naj bi začel veljati z začetkom leta 2026.

2. Pokojninska in delovna zakonodaja

1. 1. 2026 začne veljati več novosti v delovni in pokojninski zakonodaji:

novi postopki in uredbe znotraj pokojninske reforme, ki izboljšujejo položaj upokojencev in podaljšujejo rok za vložitev vlog za nekatere pokojnine,

spremembe v zakonu o urejanju trga dela, vključno z uvedbo instituta 80–90–100 (možnost dogovora o krajšem delovnem času pred upokojitvijo).

3. Nov sistem obračunavanja uteži za bolnišnične storitve

V zdravstveni sistem prihaja sprememba teže in plačila za bolnišnične storitve. To naj bi omogočilo bolj pravično in pregledno financiranje zdravstvenih storitev, vključno s področji kot so psihiatrija, rehabilitacija, dermatologija in mobilna paliativna oskrba.

4. Stanovanjska zakonodaja in podpora javnim najemnim stanovanjem

Čeprav je spremenjena stanovanjska zakonodaja začela veljati že v letu 2025, se nove sheme in ukrepi v okviru zakonov (npr. podpora gradnji javnih najemnih stanovanj in spremembe pri financiranju) dejansko začnejo izvajati v letu 2026, ko naj bi programi in dostopnost za določene skupine zaživeli.

5. Spremembe za normirance

Nova zakonodaja, ki je bila sprejeta konec leta 2025, uvaja spremenjene pogoje za normirani s. p.:

višja meja prihodkov za vstop v sistem (do 120 tisoč evrov pri polnih normirancih),

določene nove progresivne davčne stopnje za normirane odhodke,

spremenjeni pogoji za izstop iz sistema in ponovni vstop.

6. Direktive EU, ki jih Slovenija mora prenesti v zakonodajo do 2026

Med pomembnejšimi je EU Direktiva o transparentnosti plač, ki naj bi bila transponirana v slovensko zakonodajo do 7. junija 2026. Ta bo prinesla nova pravila o razkritju plač in enakem plačilu za enako delo med spoloma za delodajalce (zlasti večje družbe).

7. Dražje parkiranje v Ljubljani

Mestna občina Ljubljana je podražila parkiranje v časovno omejenih conah za 30 odstotkov. Od 12. januarja bo ura parkiranja v coni 1 stala 1,70 evra, v coni 2 en evro, v coni 3 pa 0,70 evra. Hkrati so uvedli tudi nočno tarifo – med 22. in 6. uro bo parkiranje v vseh treh conah stalo dva evra na noč. Podražila se je tudi dnevna kazen za neplačilo parkirnine, in sicer na 30 evrov za osebni avtomobil, 80 evrov za bivalno vozilo in 160 evrov za avtobus, medtem ko bodo letne parkirne dovolilnice po novem cenejše.