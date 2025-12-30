Torek, 30. 12. 2025, 19.15
Ločila sta se oskarjevec Mel Gibson in scenaristka Rosalind Ross
Po devetih letih zakona sta se ločila oskarjevec Mel Gibson in scenaristka Rosalind Ross, poroča revija People.
"Čeprav je žalostno končati to poglavje v najinem življenju, sva blagoslovljena s čudovitim sinom in bova še naprej najboljša možna starša," sta v skupni izjavi za revijo People povedala zdaj že nekdanja zakonca 69-letni Mel Gibson in 34 let mlajša Rosalind Ross.
Njune poti so se razšle že pred letom dni, zdaj pa sta ločitev tudi uradno potrdila.
V zakonu se jima je rodil sin Lars
Gibson in Ross sta se spoznala prek prijateljev leta 2014 in se kmalu zatem zapletla v razmerje. Leta 2017 se jima je rodil sin Lars.
Poleg Larsa ima Gibson osem otrok iz prejšnjih dveh zakonov. Z bivšo ženo Robyn Moore, s katero je bil poročen 31 let, ima hčerko Hannah in sinove Christiana, Edwarda, Williama, Louisa, Mila in Thomsona. S tekstopistko in pianistko Oksano Grigorjevo pa ima 16-letno hčer Lucio.