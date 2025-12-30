Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

Torek,
30. 12. 2025,
19.15

Ločila sta se oskarjevec Mel Gibson in scenaristka Rosalind Ross

Mel Gibson | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Po devetih letih zakona sta se ločila oskarjevec Mel Gibson in scenaristka Rosalind Ross, poroča revija People.

"Čeprav je žalostno končati to poglavje v najinem življenju, sva blagoslovljena s čudovitim sinom in bova še naprej najboljša možna starša," sta v skupni izjavi za revijo People povedala zdaj že nekdanja zakonca 69-letni Mel Gibson in 34 let mlajša Rosalind Ross.

Njune poti so se razšle že pred letom dni, zdaj pa sta ločitev tudi uradno potrdila. 

Mel Gibson, Rosalind Ross | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V zakonu se jima je rodil sin Lars

Gibson in Ross sta se spoznala prek prijateljev leta 2014 in se kmalu zatem zapletla v razmerje. Leta 2017 se jima je rodil sin Lars

Poleg Larsa ima Gibson osem otrok iz prejšnjih dveh zakonov. Z bivšo ženo Robyn Moore, s katero je bil poročen 31 let, ima hčerko Hannah in sinove Christiana, Edwarda, Williama, Louisa, Mila in Thomsona. S tekstopistko in pianistko Oksano Grigorjevo pa ima 16-letno hčer Lucio

