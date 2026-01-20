Jubilejna 60. izvedba Super Bowla obeta veliko, tako na igrišču kot na odru. Zdaj je tudi jasno, kdo bo z glasbeno točko otvoril spektakel, ki bo 8. februarja na stadionu Levi's v Santa Clari. Pred začetkom finalne tekme lige NFL bo nastopila skupina Green Day, spektakel, ki poteka med polčasom tekme, pa bo letos pripadel portoriškemu zvezdniku Bad Bunnyju.

Na jubilejnem 60. Super Bowlu bo na otvoritveni slovesnosti, ki bo 8. februarja v Santa Clari v Kaliforniji na stadionu Levi's, nastopila ameriška pankovska zasedba Green Day, med polčasom pa bo nastopil portoriški zvezdnik Bad Bunny. Portoričan za svoj nastop med polčasom napoveduje spektakel in obljublja, da bo svojo značilno energijo prinesel tudi na oder najbolj priljubljenega športnega dogodka v ZDA.

Portoriški glasbeni zvezdnik Bad Bunny Foto: Guliverimage

Na zabavi pred zadnjo tekmo sezone lige NFL bodo gledalci lahko občudovali še nekatere druge priznane glasbenike. Nastopili bodo Charlie Puth, Brandi Carlile in Coco Jones. Puth bo zapel ameriško himno, Carlile bo odpela skladbo America the Beautiful, Jones pa Lift Every Voice and Sing.

Slavna kalifornijska pankovska zasedba Green Day, ki jo sestavljajo Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt in Tre Cool, je dobila priložnost, da nastopi pred domačim občinstvom, na domačem stadionu NFL-ekipe San Francisco 49ers. Skupina bo izvedla vse svoje najbolj znane pesmi, medtem pa se bodo nekdanji prejemniki nagrade MVP za najboljšega igralca pretekle sezone sprehodili po stadionu in pozdravili navijače.

"Zelo smo navdušeni, da lahko 60. Super Bowl odpremo kar na svojem dvorišču!" je ob napovedi, da bodo nastopili pred finalom lige NFL, povedal pevec Armstrong in dodal: "Počaščeni smo, da lahko počastimo prejemnike nagrade MVP, ki so oblikovali igro, in odpremo večer za oboževalce po vsem svetu. Naj se zabava začne! Naj se šov začne!"

Pred portoriškim zvezdnikom Bad Bunnyjem so priložnost za nastop ob polčasu že dobili številni zvezdniki in zvezdniške zasedbe, med njimi U2, The Rolling Stones, Prince, Madonna, Beyonce, Bruno Mars, Katy Perry, Coldplay, Lady Gaga, Maroon 5, The Weeknd, Rihanna in Kendrick Lamar.